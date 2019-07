JPMorgan & HSBC: Obavy z recese jsou velmi přehnané, růst se udrží a riziková aktiva budou i nadále atraktivní

Analytici bank JP Morgan a HSBC míní, že obavy z možné globální recese jsou přehnané.Obavy v tomto smyslu v posledních měsících budí především vývoj obchodní pře mezi USA a Čínou a inversní průběh americké výnosové křivky.Podle hlavního stratéga HSBC Joe Littla jsou takové obavy přehnané a US ekonomika nevykazuje v podstatě žádné příznaky hrozící recese. Ekonomika USA vykazuje namísto toho kombinaci celkem rozumného tempa růstu, solidních firemních fundamentů a podpůrných opatření. Kombinace všech zmíněných faktorů naznačuje, že největší ekonomika světa bude i nadále růst celkem rozumným tempem.Postoj centrální banky je stále ještě spíše lehce vstřícný a to naznačuje, že růst HDP by neměl klesnout výrazněji pod 2%. Očekávání ohledně dalšího vývoje dolarových sazeb jsou spíše příliš agresivní.Situace mimo USA je vcelku obdobná. Čínská ekonomika je i díky zásahům regulátorů vcelku stabilní respektive stabilně rostoucí, což je oporou zbytku. Domácí čínská poptávka se zotavuje z loňského poklesu.Pro eurozónu, která má největší problémy s tempem růstu, platí, že podporou jí zůstává především solidní trh práce , odolný sektor služeb a stále rozvolněná měnová politika ECB.Celkově Little vidí akciové valuace stále relativně atraktivní.Analytici J.P. Morgan sice snížili své odhady pro růst HDP Spojených států a Číny ve zbytku roku nicméně upozorňují na podpůrnou roli centrálních bank v těchto zemích, ale i v širším světovém měřítku.