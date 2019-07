Filia: Zdá se, že vítězem summitu G-20 je Čína a ne USA

Podle analytika Francesca Filia ze společnosti Fasanara Capital se zdá, že oproti všem americkým proklamacím bude skutečným vítězem prvního kola obnovených jednání mezi USA a Čínou druhá jmenovaná velmoc.Prezident Trump před summitem naznačoval, že vzájemná dohoda musí být pro USA velmi výhodná a podle Filia první kolo obnoveného souboje dopadlo lépe pro čínskou stranu a to především díky příslibu americké strany zmírnit sankce vůči čínské telekomunikační společnosti Huawei. Čína sice nabídla USA zatím blíže nespecifikovaný každopádně ale veliký objem nákupů americké zemědělské produkce, ale to se považuje a považovalo spíše za samozřejmost, která se objevovala mnohokrát i ve starších návrzích.Podle Filia bude zajímavé sledovat, co musela Čína na oplátku nabídnout USA v souvislosti s Huawei. Zatím to není zcela zřejmé.Podobně skeptičtí vůči výstupům z G20 jsou i někteří další analytici, kteří míní, že výsledky summitu v japonské Osace dalece pokulhávají za silnými proklamacemi americké strany a ve skutečnosti dávají nečekaně velký prostor druhé straně Podle některých komentářů také určité nejasnosti kolem Trumpových vyjádření směrem k Huawei mírní celkové nadšení trhů z výsledků summitu. Pozitivní reakce trhů nebyla zdaleka tak silná, jak by se dalo očekávat.