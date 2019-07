ČEZ: Vláda bude posuzovat a schvalovat investorský model pro dostavbu JE navržený firmou

Podle ČTK by v pondělí měla vláda schvalovat investorský model pro dostavbu jaderných elektráren. Investory mají být dceřiné firmy ČEZu, které k tomu budou využívat jak vlastní zdroje, tak externí financování. Měly by být uzavřeny smlouvy mezi státem a ČEZem, které umožní získání úvěru za podobně výhodných podmínek, jako by si půjčoval stát. Dále je v návrhu, že stát bude zároveň garantovat stabilitu legislativního a regulatorního prostředí a případné kompenzace při jeho změně. Návrh nepočítá s přímým financováním ze strany státu a poskytnutím záruk návratnosti projektu.

Bude důležité, jaké smlouvy budou mezi státem a ČEZem podepsány. Postupně by měly být uzavírány do konce roku. Není jasné, jestli budou také řešit případná rizika (žaloby, arbitráže) ze strany minoritních akcionářů, jak nedávno uvedl vládní zmocněnec pro jádro Jaroslav Míl. Podle něj musí smlouva být taková, aby ošetřila legitimní práva minorit.

Detaily smluv nejsou, ale pokud by měl stavět ČEZ sám bez jakýchkoliv státních záruk, tak to není pozitivní zpráva. Připomínáme, že pokud skutečně dojde k realizaci stavby nového jaderného reaktoru, začátek investičně intenzivní periody se dá čekat až kolem roku 2025, pravděpodobně ale až po tomto roce. Do té doby nečekáme významný dopad do hospodaření.