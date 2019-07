Polská NBP reviduje vzhůru odhady pro růst i inflaci na rok 2019

Dnešní zasedání polské centrální banky nepřinese nic převratného, nicméně může být tentokrát o něco zajímavější než v předchozích případech. Polská inflace totiž postupně akceleruje a dokonce v červnu již dosáhla opět cíle NBP (2,5 %). Zrychlení inflace je sice dáno částečně zdražením některých potravin, avšak výbor pro měnovou politiku NBP může zajímat více fakt, že se postupně zvyšuje i jádrová složka inflace Inflace tedy roste o něco rychleji, než s čím počítala prognóza NBP, která bude muset být revidována směrem vzhůru.NBP však bude muset revidovat vzhůru i odhad růst HDP pro tento rok. Ačkoliv eurozóna zpomaluje, na výkonu polské ekonomiky to není letos vůbec znát a po výborném výsledku HDP za první kvartál (4,7 % meziročně) bude hospodářský růst i ve druhém čtvrtletí zřejmě velmi dobrý (blízko 5 % meziročně).Sečteno a podtrženo: nová prognóza NBP by mohla přinést výrazně více proinflační obrázek polské ekonomiky než ta minulá. Prezident NBP Glapinsky se sice bude snažit tento dojem vykompenzovat holubičí rétorikou, avšak jako vzkaz o tom, že úrokové sazby NBP se nezmění až do roku 2022, může zlotý klidně ignorovat a naopak více zohledňovat býčí fundamenty polské ekonomiky