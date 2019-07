Evropskou komisi povede Ursula von der Leyen, ECB Christine Lagarde (Ranní zpráva z finančního trhu)

Oproti včerejšku již bude dnešní ekonomický kalendář o poznání bohatší. Finální evropský kompozitní PMI za červenec hrozí mírnou revizí směrem dolů poté, co byla zhoršena složka monitorující situaci v průmyslovém sektoru. Před pátečními statistikami z amerického trhu práce za červen a zítřejším svátkem dnes budou publikovány dílčí ukazatele z tohoto trhu, který je tak důležitý pro centrální bankéře. Po květnovém zklamání by dnes měl ADP potěšit.

Nepatrné vylepšení evropských PMI

Finální červnový kompozitní PMI za eurozónu by podle tržní konsensu měl zůstat na hodnotě rychlého odhadu. Již publikovaná složka monitorující situaci v průmyslu ale zklamala. Jak PMI, tak ukazatel celkového ekonomického sentimentu Evropské komise jsou konzistentní s růstem ekonomiky eurozóny během Q2 19 o 0,3 % q/q. Přes nepříznivou situaci v průmyslovém sektoru se zatím daří sektoru služeb, který profituje z napjatého trhu práce.

Tradičně nezajímavá statistika bilance amerického zahraničního obchodu zažívá ve světle eskalujících obchodních válek na významu. Dubnový kolaps v dynamice zahraničně-obchodní výměny by měl být v květnu kompenzován vyšší dynamikou na straně amerických dovozů i vývozů.

Euro včera lehce korigovalo pondělní pád

Společná evropská měna se včera opatrně zotavovala z pondělního poklesu. Zisky ale nebyly nijak výrazné. Kurz se sice přehoupl přes 1,130 USD/EUR, dnes ráno jsme ale opět pod touto hladinou. Před zítřejším svátkem v USA je aktivita na trhu slabá. Mnoho toho včera nepřinesl ani ekonomický kalendář. Květnové ceny průmyslových výrobců skončily pod tržním konsensem a z pohledu meziroční dynamiky růstu posledních měsících výrazně zpomalují. Vrcholu 4,9 % dosáhla inflace cen průmyslových výrobců vloni k říjnu.

Bez odezvy trhu skončilo jednání nejvyšších představitelů členských zemí EU, kteří se shodli na obsazení klíčových postů po nedávných volbách do Evropského parlamentu. Pozici předsedkyně Evropské komise bude zastávat současná německá křesťanskodemokratická ministryně dopravy Ursula von der Leyen, M. Draghi bude v čele ECB vystřídán současnou šéfkou Mezinárodního měnového fondu C. Lagarde.

Polská centrální banka rétoriku nezmění

Polská centrální banka na svém dnešním zasedání ponechá klíčovou úrokovou sazbu, ale i svou rétoriku beze změny. Přestože dubnová a květnová statistika spotřebitelské inflace předčila očekávání, většina bankovní rady stále zůstává holubičí. Podle guvernéra Glapinskeho nemá NBP žádný důvod sazby ani zvyšovat ani snižovat a v nezměněné podobě by mohly zůstat až do roku 2022. Nová inflační prognóza z dílny centrálních bankéřů zřejmě žádnou zásadnější změnu v inflačním výhledu nepřinese. My nadále očekáváme stabilitu sazeb do H2 20, kdy předpokládáme zahájení cyklu zpřísňování měnové politiky.

Koruna v zajetí prázdninové nálady

Včerejší kurzový vývoj byl na české koruně naprosto nezajímavý, kurz se na mezibankovním trhu držel stabilní kolem hodnoty 25,45 CZK/EUR. Na minimální obchodní aktivitě se projevil začátek letních prázdnin a nástup dovolených podpořený nadcházejícím prodlouženým víkendem. V neposlední řadě včera chyběly i čerstvé fundamentální faktory, tuzemský i globální ekonomický kalendář byl prázdný.