Pimco: Střetává se stávající a nově vznikající velmoc, Evropa je zranitelná

Čína by se do roku 2021 chtěla stát zemí s vysokými příjmy. Její HDP na hlavu by se podle vládní strategie měl dostat minimálně na 12 000 dolarů a podle společnosti Pimco se vláda bude všemožně snažit tento „čínský sen“ naplnit. Používá k tomu monetární politiku, fiskální stimulaci a další kroky, které mají podpořit důvěru firem a domácností. Pimco to tvrdí ve svém komentáři k dlouhodobějšímu výhledu ve světové ekonomice a přidává i názor na její další části.



Společnost čeká, že „dospívání čínské ekonomiky s sebou ponese mírný pokles tempa ekonomického růstu“. Lze čekat pomalejší růst pracovní síly, ale zároveň se bude zlepšovat její kvalita daná například úrovní vzdělávání. Celková produktivita faktorů bude hrát v budoucnu vyšší roli než doposud, což by měla zajistit i vládní strategie Made in China 2025. Ta by totiž měla Čínu posunout směrem k výrobě zboží s vyšší přidanou hodnotou.





Ohledně současných obchodních sporů s USA se vedení Pimca domnívá, že na obou stranách je silná motivace k „dosažení příměří“. Čínský i americký prezident chce „politické vítězství a ani jeden z nich nechce vypadat, že kapituloval“. Čína čelí potenciálně větším ztrátám, Spojené státy zase tlačí čas daný volbami roku 2020. V delším časovém horizontu se mohou obě země dostávat do sporů i kvůli bezpečnosti, regionálnímu vlivu a v neposlední řadě může dojít „ke střetu dvou fundamentálně rozdílných ekonomických modelů“. Z historického hlediska jde o další spor mezi stávající a nově vznikající velmocí.Americká ekonomika nyní zpomaluje, což je dáno slábnoucím efektem fiskální stimulace, slabší globální ekonomikou a zmenšujícím se objemem volných zdrojů na trhu práce . Podle Pimca se ale zatím nezdá, že vše v dohledné době skončí recesí. Největším rizikem pro pokračování oživení jsou obchodní a geopolitické tenze. Potenciální růst se „nezdá být příliš vysoký, ale na druhou stranu by pro vyvolání recese byl pravděpodobně potřeba poměrně velký šok“.V delším období by potenciální růst mohly zvednout technologické inovace. I kdyby ovšem v této oblasti nastal vývoj jako v devadesátých letech, nedá se čekat, že by podobným tempem rostla i ekonomika , protože nyní je jiná situace například v oblasti demografie. Radikální posun ve fiskální politice je podle Pimca nepravděpodobný, a to bez ohledu na výsledky prezidentských voleb v roce 2020. Obě hlavní politické strany mají sice „chuť na investice do infrastruktury, ale neshodnou se na jejich financování“. Pokud ale dojde na recesi, pravděpodobně přijde fiskální stimulace. Fed bude podle Pimca „reagovat na data, která z ekonomiky přicházejí“. Chce ukotvit inflační očekávání na svém cíli ve výši 2 %, a proto bude ochoten nechat inflaci , aby tento cíl na nějaký čas přestřelila. Centrální banka bude také pozorně sledovat obchodní konflikty, které mají zatím jen negativní dopad na americkou ekonomiku, ale to se může v budoucnu změnit. V tuhle chvíli má Fed prostor pro reakci na případné zpomalení ekonomiky , protože sazby se vzdálily od nuly. Navíc má k dispozici další nástroje včetně kvantitativního uvolňování a během předchozích let se naučil, jak je využívat efektivněji.Růst evropské ekonomiky bude podle Pimca v následujících pěti letech jen mírný, ale podobně jako v USA se může i zde projevit pozitivní efekt vyšší produktivity. Evropa je náchylná na případnou recesi v USA a evropské vlády navíc nejsou schopny dohody ohledně případné fiskální reakce. Inflace Evropě by mohla mírně růst s tím, jak dochází k utahování podmínek na trhu práce , sazby se budou pravděpodobně držet nízko. Evropa je zároveň úzce provázána s vývojem globálního obchodu a geopolitické tlaky jsou tak pro ni větším nebezpečím. ECB podle Pimca pod novým vedením výrazně nezmění svůj přístup k monetární politice, v případě útlumu by ale pravděpodobně potřebovala pomoc ze strany fiskální politiky.Zdroj: Pimco