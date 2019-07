Rodiče musí chodit do práce, ale co s dětmi o prázdninách?

Skloubit hlídání dětí a zábavu s prací není snadné

Děti očekávají v době jakýchkoliv prázdnin velkou míru zábavy. Rodiče by jim rádi naplánovali program spojený s hrami, výlety a dobrodružstvím, ale ne vždycky to jde. Přece jen každé prázdniny na dovolenou jezdit nejde, málokdo si může dovolit prázdninový pobyt 5× do roka. Většinou rodiny s dětmi vyrážejí na kratší pobyty v zimě či o jarních prázdninách, delší dovolenou si nechávají na léto. Pořád tedy zůstává mnoho volných dní, které by měli děti strávit se svými rodiči, nemluvě o velkých letních prázdninách. Na čas, který nejsou schopni pokrýt sami ze svého volna, potřebují zastoupení.

Nařízené volno zaměstnavatelem vám může zkřížit plány

Rodiče mají zpravidla nárok na 4 týdny dovolené, pokud jsou v zaměstnaneckém poměru. Pokud podnikají, mají většinou volna ještě méně a jen tak se z práce neutrhnou. Celková doba prázdnin však výrazně převyšuje počet dní, které mají k dispozici rodiče. Mohou se prostřídat v péči o děti, pokud se to časově bude hodit zaměstnavateli. Šéf vám však může dovolenou nařídit, a to v době, kdy se to hodí jemu. Nemusí se tak trefit do žádných prázdnin vašich dětí. Zaměstnavatel vás může poslat na dovolenou bez vašeho souhlasu, i když se vám to nehodí. Musí vám to však oznámit nejméně 14 dní předem, určuje-li dovolenou na celý rok, alespoň jeden časový úsek musí být nejméně 2 týdny v kuse. Výrobní společnosti mají tzv. celozávodní dovolenou, kdy zaměstnavatel určí, kdy budou mít pracovníci hromadně volno, a to třeba až 2 týdny.

Poslat dítě na tábor nebo mít paní na hlídání není levná záležitost

Ono se řekne, pošlete dítě na tábor! Ono to ale něco stojí, a ne málo. Takový příměstský tábor vás může přijít na týden v řádu několika tisíců korun. V případě, že potřebujete pokrýt více týdnů a máte dvě až tři malé děti, tak se nedoplatíte. Navíc ne všechny děti se na tábor těší, některé méně průbojné mohou mít strach z cizího prostředí a seznamování se spoustou nových dětí. Další možností je paní na hlídání. Jako chůvy si nejčastěji přivydělávají studentky vysokých škol nebo paní v důchodovém věku. Najít dobrou chůvu, která vám padne do oka a ke které budete mít důvěru, také není snadné.

Babičky už dneska nefungují jako dříve

V dřívějších letech bylo normální, když děti veškerý prázdninový čas trávily u svých prarodičů. Ty jim vymýšleli zábavný program a užívali si svá vnoučata. Dnes to tak bohužel není. Prarodiče místo toho, aby si užívali v důchodovém věku vnoučata, chodí do práce. Do důchodu se často dostanou, až budou jejich vnoučata v pubertě a o prázdniny u babičky již nebudou mít zájem. Vzhledem k tomu, že se posunul odchod do důchodu a prarodiče mají jako pracující vyšší příjem, snaží si sami užívat život, jezdí na dovolené, na wellness pobyty, vyrážejí do divadla, na koncerty a plesy. Doba se prostě změnila a rodiče musí spoléhat sami na sebe a placenou pomoc od hlídaček a pořadatelů táborů. A jak tuto situaci řešíte vy?

Autorka: Ing. Romana Hubáčková, garantka rekvalifikačního kurzu Personalistika, který probíhá v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a dalších 15 městech po celé ČR. Můžete si přečíst i 304 recenzí kurzu.

Editorka: Zuzana Klímová