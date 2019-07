12.h - USA tlak v obchodě přesouvají směrem k EU a to trhům nesvědčí, euro silnější, ropa vyčkává, BCPP opět v minusu, ale kvůli bankám

Evropské akciové trhy v průběhu dnešního dopoledne zatím pouze nejistě přešlapují nedaleko včerejších závěrů. US prezident sice uvedl, že vzájemné rozhovory o obchodu už zase běží, ale trhy budou chtít vidět nějaké hmatatelné důkazy skutečného pokroku s ohledem na květnovou blamáž.Situaci také komplikují zprávy naznačující vyostřování amerického postupu v rámci obchodní pře s EU.Trhy vyhlížejí sérii komentářů čelních představitelů Fedu a také firemní výsledkovou sezónu za 2Q roku respektive celé první pololetí.Výnosy amerických vládních dluhopisů klesají. Euro dopoledne začalo posilovat vůči dolaru i libře. Koruna euru v těsné blízkosti včerejšího závěru. Ropa dopoledne bere oddychový čas. US WTI se dostala pod 59 USD Brent pod 65 USD za barel.Napětí kolem obchodních válek sice poněkud polevilo, ale nyní se trhy ve větší míře obávají celkové úrovně celosvětové poptávky, jež by mohla být redukována spolu se zpomalováním globálního ekonomického růstu. BCPP dnes pokračuje v lehkém poklesu ze včerejška. Důvodem není ale ČEZ , ale spíše návrat špatné nálady do bankovního sektoru. Dnešek bude zřejmě klíčovým z pohledu dalšího osudu vlády a je možné, že se trhy obávají možného návratu sektorových daní do hry, jak by si mohl premiér Babiš udržet podporu ČSSD Výrazně posilují akcie Avastu po bezprecedentním kroku nového šéfa, který se vzdal všech tradičních platů a odměn a hodlá být odměňován jen z prémií pro vedení spojených s výsledky firmy . To naznačuje jeho nebývale silnou víru v jejich vývoj, což trh hodnotí silně pozitivně.Daří se také akciím O2 a PMČR.