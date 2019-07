Na českém trhu probíhá boom vzdělávacích franšíz

Počet franšíz v Česku každoročně roste. Podle aktuálních statistik serveru Franchising.cz jich je již přes 260, zatímco ještě v roce 2010 působilo na českém trhu 150 franšízových konceptů. Nejoblíbenějším oborem je stále gastronomie, o český trh však v poslední době projevily zájem také mnohé domácí i zahraniční vzdělávací projekty. Vzestup zažívají též poskytovatelé finančních služeb. Franšíza totiž může být zajímavou alternativou k systémům fungujícím často na principu multi level marketingu (MLM).

Na českém trhu působí letos již více než 260 franšíz a jejich počet neustále roste. Od roku 2010, kdy jich bylo evidováno asi 150, jich tak přibylo více než 110. Údaje vyplývají ze statistik serveru Franchising.cz. Meziročně přibylo v Česku přibližně 5 až 10 nových konceptů. Počet franšíz tak dnes už sice neroste tak prudkým tempem jako dříve, ale tím více jsou tyto koncepty připravenější a životaschopnější.

Vede stále gastronomie, boom zažívá vzdělávání

„Nejoblíbenějším oborem je stále gastronomie, která má největší zastoupení napříč obory. Dále potraviny a následují módní značky spolu s výživou, zdravím a péčí o tělo. Zaznamenali jsme však výrazný zájem o franšízy zaměřené na vzdělání, a to jak domácí koncepty, tak ty zahraniční, které chtějí vstoupit na tuzemský trh,“ popisuje Lenka Nováková, franšízový poradce serveru Franchising.cz. „Jde například o dvě polské franšízy zaměřené na vzdělání v oblasti IT pro dospělé i pro děti a mládež, ale též světová franšíza kanadského vzdělávání Maple Bear,“ dodává Lenka Nováková.

Značka Maple Bear Canadian zahrnuje více než 380 mateřských, základních a středních škol v 17 zemích s více než 40 tisíci studenty. „Maple Bear je jednou z nejrychleji rostoucích vzdělávacích značek a co do počtu zemí, v nichž působí, je největším franšízovým vzdělávacím systémem na světě,“ uvádí Yann Bidan, General Manager Maple Bear Central and Eastern Europe. „Naše výuka již není založena jen na pouhém předávání informací, ale na rozvoji kompetencí, které budou zásadní v budoucnu, jako je kritické myšlení, výzkum, tvořivost, řešení problémů, digitální a počítačová gramotnost,“ dodává Yann Bidan s tím, že součástí podpory příjemce franšízy je mimo jiné též akademický tým 200 odborníků z Kanady, kteří vyjíždějí do terénu a cestují po světě, aby poskytli všem učitelům počáteční i průběžné školení.

Franchising v oblasti financí

Dynamický rozvoj zaznamenal také obor financí. „Někteří hráči na trhu, jako například Partners, mají dnes už 80 poboček a OK Point jich od roku 2015 vybudoval již 44. V dnešní době to však už není jen o financích, ale trendem je poskytnout lidem i další služby, například realitní a bankovní, se strategickými partnery na jednom místě,“ vysvětluje Lenka Nováková.

Franšízový koncept může být v oblasti financí velmi zajímavou alternativou k často využívanému systému MLM. „Oproti multi level marketingu nabízí franšíza mnohem čistší a spravedlivější způsob odměňování. Od počátku je totiž příjem makléře přímo úměrný vykonané práci, protože se o něj nemusí dělit se spolupracovníky, kteří jsou ve struktuře výše, jako je tomu u MLM,“ podotýká David Eim, místopředseda představenstva společnosti Gepard Finance, největšího hypotečního makléře v Česku, který poskytuje již 100 franšízových licencí. „Naše franšíza pak umožňuje makléři vystupovat jako samostatný subjekt, ale současně těžit z výrazné podpory silného hráče na trhu. Jde hlavně o průběžné vzdělávání, informační systém, přístup ke kompletnímu portfoliu hypoték, ale též o spolupráci s velkými realitními sítěmi,“ dodává David Eim.