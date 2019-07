Babiš řeší problém v Bruselu i doma. Timmermanse dál odmítá

V Bruselu pokračuje jednání Evropské rady. Zástupci členských zemí se zatím neshodli na tom, kdo se stane předsedou Evropské komise (EK). Země Visegrádské skupiny včetně Česka a také Itálie odmítají kandidáta socialistů Franse Timmermanse.

Zatímco socialisté na Timmermansovi trvají, český premiér Andrej Babiš prohlásil, že pro V4 zůstává tento kandidát nepřijatelný. "Nemůže být předsedou EK, protože by došlo ještě k většímu názorovému rozdílu mezi naším regionem a zbytkem Evropy," uvedl Babiš po příletu do Bruselu.

Timmermans v čele Evropské komise by podle premiéra znamenal katastrofu. Premiéři Česka, Slovenska, Maďarska, Polska a Itálie se proti němu postavili především kvůli jeho názorům na migraci. Podle Babiše je navíc "zaujatý vůči našemu regionu, který mnohokrát kritizoval".

Jednání Evropské rady pokračuje od 11 hodin a Babiš doufá, že se mu spolu s kolegy podaří přesvědčit zástupce větších států. "Včera jsme makali dál, kolegové měli pracovní večeře, telefonovali jsme křížem krážem, takže já jsem optimistický," sdělil s tím, že se hraje o pět let budoucnosti.

Koho by v čele Evropské komise viděl raději než Timmermanse, Babiš konkrétně jmenovat nechtěl. Shodnout by se ale podle něj Evropská rada mohla na kandidátovi lidovecké frakce. "Nechápu, proč EPP za to místo nebojuje. Pan Juncker je přece lidovec," řekl.