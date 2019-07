Domácí míra nezaměstnanosti by měla pomalu růst. 2% jsou dlouhodobě neudržitelná

Míra nezaměstnanosti dosáhla v květnu 2,2 % a zůstává tak výrazně nízká. ČSÚ to komentuje slovy: „ Třebaže byl výrazný dubnový propad zaměstnanosti žen v květnu zmírněn, z vývoje sezónně očištěných časových řad se ukazuje, že došlo k obratu trendu. Počet pracujících nadále neroste a míra nezaměstnanosti se začala zvyšovat“



Vidíme to podobně, míra nezaměstnanosti by se měla začít velmi pozvolna zvyšovat. Nepůjde ale o nic negativního. Její aktuální velikost jen lehce nad 2 % je prostě dlouhodobě neudržitelná, a proto její zvýšení je zcela přirozené. Nízká nezaměstnanost totiž tlačí na silný růst mezd, který si ale firmy nemohou dovolit (rovnovážný růst mezd vidíme někde lehce pod 5 % a ne přes 7 % jako nyní).

Na druhou stranu se ale bude míra nezaměstnanosti zvyšovat jen velmi pozvolna (viz naše nová prognóza z druhé poloviny června). Pro úplnost dodáváme, že rovnovážnou míru nezaměstnanosti vidíme zhruba kolem 4 %, což je stále výrazně příznivé číslo svědčící o dobré situaci na trhu práce (v porovnání s některými zeměmi eurozóny).







Jiří Polanský