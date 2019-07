USA rozšiřují seznam zboží z EU, na které mohou být uvalena cla. RBA snížila sazby

Shrnutí:

Reserve Bank of Australia snížila sazby na 1 %, další snižování sazeb je stále ve hře

Australská vláda se blíží ke schválení fiskálního balíčku v objemu 158 mld. AUD

Spojené státy navrhují více cel na zboží z EU

RBA snížila sazby

Ve shodě s většinovým konsenzem, RBA dnes ráno snížila sazby na nové historické minimum 1 %. AUD reagoval na snížení sazeb růstem, i když nejprve mírně oslabil, vzhledem k tomu, že část trhu počítala s možným ponecháním sazeb beze změny. Dnes ráno se pak řadí dokonce mezi nejsilnější major měny, když na páru s USD přidává 0,2 %. RBA v doprovodném komentáři uvedla, že snížení sazeb pomůže inflaci přiblížit se k cíli a že by mělo podepřít také situaci na pracovním trhu. Banka znovu upozornila na to, že inflační tlaky jsou napříč ekonomikou utlumeny a že by se inflace měla dostat v roce 2020 ke 2 %. Zároveň upozornila na možnost jejího zrychlení především díky vyšším cenám pohonných hmot. Externí vlivy ale nejsou důvodem k výraznější změně měnové politiky a šance na snížení sazeb proto stále existuje. Klíčovým bude nyní stav australské ekonomiky a trhu práce a v případě dalšího zhoršení je snížení sazeb velmi pravděpodobné.

Australská vláda se chystá podepřít ekonomiku

Výše uvedené a následný pohyb v sazbách může velmi záležet na tom, co s ekonomickou aktivitou udělá v nadcházejících čtvrtletích australská vláda. Ta se podle všeho blíží ke schválení fiskálního baličku v objemu 158 mld. AUD, který odpovídá 8 % HDP. Jeho implementace by pak měla být rozložena do nacházejících 10 let. Pilířem je především snižování daní, které by se mělo nejvíce promítnout do středněpříjmových domácností. Ke schválení je nyní ale stále zapotřebí podpora tří menších stran poté, co opoziční Labour party oznámila, že balíček nepodpoří. Podle australských ekonomů by snížení daní nalilo do ekonomiky v nadcházejícím a příštím roce přibližně 7,5 mld. AUD a v případě implementace by mohlo ovlivnit další směřování měnové politiky RBA.

AUDUSD se v pondělí dostal pod prodejní tlak, ke kterému pomohlo rally na USD. Cena se odrazila od důležité resistence v okolí 0.7020, která může být pro tento měnový pár i nadále platnou bariérou. Zdroj: xStation5

Více cel na zboží z EU

Americké ministerstvo obchodu včera zveřejnilo seznam zboží z EU, na které by bylo možno ovalit cla jako odvetná opatření za evropské dotace pro společnost Airbus. Seznam pokrývá zboží v objemu 4 mld. USD a jsou na něm produkty jako maso, sýry nebo olivy. Připomeňme, že v dubnu zveřejnilo stejné ministerstvo seznam zboží z EU v objemu 21 mld. USD a i tyto navrhovaná cla byla myšlena jako trest za dotace pro Airbus, které poškozují americký Boeing. Ty podle odhadů amerického ministerstva dosahují 11 mld. USD.

Hang Seng během úterní seance roste. Tahounem růstu je pravděpdobně i nadále risk-on sentiment, spojený s víkendovou G20. Zdroj: xStation5