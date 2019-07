Zástupci jednotlivých států EU hledají vhodné kandidáty na předsedu Komise (Ranní zpráva z finančního trhu)

Dnešek z dat nenabídne ani v hlavních sledovaných ekonomikách ani ve středoevropském regionu nic důležitého. Pozornost trhů tak bude směřovat na vystoupení člena amerického FOMC Williamse. V Evropě pak bude pokračovat debata představitelů jednotlivých států EU o obsazení předsedy Evropské komise.

Williams naznačí plány Fedu ohledně snižování sazeb

Dnešek nenabídne žádná důležitá data z hlavních zemí. Trhy budou jistě zvědavé na vystoupení prezidenta newyorského Fedu J. Williamse. Ten by mohl naznačit, jak moc je Fed znepokojen se současným stavem americké ekonomiky a jak budou vypadat další kroky americké centrální banky. My se domníváme, že již na svém červencovém zasedání bude snižovat sazby. Spíše než špatná čísla k tomu centrální bankéře vede řada nejistot. Aby sazby nakonec zůstaly beze změny, potřebovali by představitelé FOMC vidět větší jistotu ohledně obchodu a slušný růst zaměstnanosti i inflačních očekávání.

Představitelé států EU budou mezitím i nadále hledat vhodné kandidáty do vrcholných funkcí v rámci Evropské komise, ale i dalších orgánů unie. Dosud shodu nenašli.

Německý trh práce prochází fází stabilizace

V Německu v červnu přibylo tisíc nezaměstnaných. To je v podstatě zanedbatelný přírůstek, který naznačuje, že tamní trh práce se stabilizuje. Míra nezaměstnanosti se drží o desetinu nad svým cyklickým minimem. Volných pracovních míst bylo v červnu sice také o čtyři tisíce méně, nicméně jejich počet stále dosahuje necelých 800 tisíc. Ze včerejších čísel je vidět, že ochlazení v průmyslu má vliv na trh práce. Rozsah dopadu je však pro ekonomiku zvládnutelný. V příštím kole mzdových vyjednávání by se ale měl projevit slabšími tlaky na růst platů. Stále špatnou kondici v německém průmyslu naznačila revize indikátoru PMI z tohoto sektoru. I PMI za celou eurozónu dopadly ve finále hůř než podle předběžného odhadu.

I americký ISM index doznal zhoršení. Nicméně trhy byly ještě pesimističtější, a tak mírné snížení lze považovat za pozitivní překvapení. Podle toho vypadalo i obchodování eura s dolarem. Kurz společné evropské měny se v průběhu asijské seance dostal znovu pod hladinu 1,130 USD/EUR a dnes ráno by evropské obchodování měl otevřít kolem úrovně 1,129 USD/EUR.

Nálada v průmyslu na bodu mrazu oslabila korunu

Koruna se včera dostala pod tlak kvůli zhoršující se náladě v průmyslu. Index PMI se propadnul na svou nejnižší hodnotu od roku 2009, kdy se vzpamatovával z krize. Pokles byl zřetelný zejména u zakázek, i když výrazný byl i u výstupu zpracovatelského odvětví. Více jsme ke zveřejnění indikátoru PMI psali zde: http://bit.ly/2NsunB6. O něco příznivější pak byla čísla o rozpočtu. Ten se z tradičně slabých květnových čísel v červnu slušně oklepal. Bilance hospodaření státu za první polovinu roku snížila svůj deficit na 20 mld. CZK. K rozpočtu jsme více psali v krátkém komentáři zde: http://bit.ly/2XeSmDu.

Za celý včerejšek koruna oslabila o tři haléře na 25,45 CZK/EUR. Celkově tak pohyb nebyl nijak výrazný. Maďarský forint dnes zůstal na svém. Nejvíce se tak dařilo polskému zlotému, který i přes špatný výsledek PMI posílil o desetinu procenta na 323,1 PLN/EUR.

Dnes žádná data z regionu nečekáme. Vývoj měn v regionu tak bude ve vleku globálních událostí.