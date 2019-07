Korporátní dluhopisy přinášejí vyšší výnos a vyšší riziko

Dluhopisy obecně jsou cenným papírem, který zakládá právo na splacení dlužné částky. Obvykle se dluhopisy opatřují takzvaným kupónem neboli výnosem. Ten zaručuje výplatu navíc k dlužné částce – takzvaný úrok (výnos). Výnosem je motivován investor k tomu, aby dané instituci své peníze půjčil. Obvykle platí, že čím vyšší je riziko nesplacení dluhopisu, tím vyšší musí dát vydavatel cenného papíru úrok. U korporátních dluhopisů jsou výnosy zpravidla vyšší než u dluhopisů státních, nicméně není to podmínkou. Vždy je výsledný kupón ovlivněný finanční situací dlužníka.

Majitel dluhopisu nevlastní společnost, nýbrž jen její dluh

V případě korporátních dluhopisů nejste nikdy vlastníkem společnosti a ani nejsou společně s dluhopisem udělována velká rozhodovací práva na chod společnosti. V podstatě můžete jen svolat schůzi majitelů dluhopisů, ale přímý vliv – na rozdíl od majitelů akcií – nemáte.

Korporátní dluhopisy vydávají firmy především proto, aby měly zdroje na provoz, investice nebo třeba expanzi. Je to pro ně alternativní cesta k bankovnímu financování svých záměrů. Vydat dluhopis může de facto jakákoliv společnost. Dluhopisy – zejména ty korporátní – se totiž zpravidla neobchodují na žádném regulovaném trhu. Výjimku tvoří dluhopisy velkých firem, které se objevují i na burzovním trhu. Vzhledem k tomu, že je dluhopis sjednáván jen mezi investorem a společností, můžou si tyto dva subjekty domluvit jakékoliv podmínky. Je to v podstatě obchodní vztah: dlužníka (firmy) na straně jedné a investora (jednotlivce, firmy, fondu nebo skupiny investorů) na straně druhé.

Výnosy v jednotkách i desítkách procent

Pověstný investiční trojúhelník platí u všech investic a korporátní dluhopisy nejsou výjimkou. Jednoduše řečeno s výnosem roste riziko a s delší dobou obvykle roste i úrok. Korporátní dluhopisy nejsou v podstatě nic jiného než půjčka mezi emitentem (tím, kdo dluhopis vydává) a investorem. Splatnost tak může být od několika dní až po desítky let. Čím větší společnost, tím obvykle můžou být dluhopisy vydány i na delší dobu. Pokud byste se rozhodli půjčit menší firmě na více než deset let, bude už riziko krachu společnosti velké a bude to muset být také zohledněno ve vyšším výnosu dluhopisu.

Korporátní dluhopisy se dělí podle doby splatnosti na:

korporátní dluhopisy s krátkou dobou splatnosti – do jednoho roku

korporátní dluhopisy se střednědobou splatností – jeden rok až deset let

korporátní dluhopisy s dlouhou dobou splatnosti – více než deset let

Výnos u korporátních dluhopisů je proměnlivý – může se pohybovat v řádu jednotek až desítek procent. Nejčastější interval výnosu u korporátních bondů je 5 až 15 %. V tomto rozmezí nalezneme většinu společností.

Korporátní dluhopisy také mohou mít různé výplaty kupónu (výnosu). Nejčastěji se setkáváme s vyplácením úroku měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně. Může se vám ale také stát, že vám bude kupón vyplacen až na konci splatnosti.

Likvidita těžko odhadnutelná

Pokud se však budete chtít svého dluhopisu zbavit a nejedná se o veřejně obchodovaný dluhopis, narazíte na problém. Musíte si svého kupce najít. Likvidita je v tomto ohledu těžko předvídatelná. Nicméně existují i takové dluhopisy, které garantují zpětný odkup od emitenta nebo zprostředkovatele. To vám pak zaručuje možnost kdykoliv své dluhopisy odprodat za předem stanovených podmínek.

Korporátní dluhopisy představují zajímavou formu investice pro ty, kdo hledají vyšší výnos a riziko. Při výběru korporátního dluhopisu se doporučuje sledovat všechny informace o emitentovi. Tedy především výši jeho zadlužení, výroční zprávy (pokud vydává) i socioekonomické okolí podniku. Pokud bude například v dané zemi nějaké nebezpečí, které přímo nesouvisí s podnikem, může to mít vliv na jeho schopnost splácet a podobně. Dále byste se měli zajímat o to, kam budou vaše peníze směřovat – jestli na investice, expanzi nebo provozní financování firmy, která má špatné cash flow. Vybrat dobrý firemní dluhopis rozhodně není disciplína pro úplné laiky.