První pololetí ve světě ETF: Na čele americké technologie, ruské akcie a ropa

Především americkému technologickému sektoru, ruskému akciovému trhu a ropě svědčilo první letošní pololetí, co do výkonnosti světa ETF, tedy burzovně obchodovaných fondů. I na investicích do ETF je v polovině roku patrná rotace investorů z defensivních oblastí směrem cyklických, uvádí ve své analýze Bespoke.

ETF na americké technologie (XLY) jsou amerických vítězem letošního zhodnocení s růstem o více než 21 procent od počátku roku. Zdatně následovány jsou do investicemi skrze ETF do amerického technologického indexu Nasdaq 100 , zdatně však sekundují investice do indexu S&P 500 i širšího indexu Russell. V globálním měřítku jsou ale na čele pelotonu ruské akcie a ropa.

V polovině roku pak v rovině obratu trendu vidíme nastupování investorů do cyklických z defensivněji laděných sektorů. Proti přílivu do financí či základních materiálů jde odliv z utilit, nemovitostí či spotřebitelského segmentu.