Ani velmi dobrý výběr přímých daní nestačí na rostoucí výdaje (Komentář)

Po tradičně velmi špatném květnu, kdy průběžný deficit rozpočtu dosáhl přes 50 miliard korun, se situace v červnu výrazně zlepšila. Za první polovinu roku by rozpočet ve schodku už jen 20,7 miliard korun. Oproti loňskému červnu je však situace stále o poznání horší. Rozpočet stále zaostává o skoro 15 miliard zaostává za svým výkonem z loňského roku. Za meziročně horším číslem stojí do jisté míry evropské peníze. Zatímco loni do ekonomiky ještě proudila vyrovnání za projekty realizované v rámci programového období 2007-2013, letos se daří programy čerpat, ale zatím jsou financované z domácích zdrojů. Vyrovnání z EU přijde později.



Výdaje státního rozpočtu rostou zejména v položce sociálních výdajů. Stát také více vynakládá na platy, zejména se jedná o platy učitelů. Výdaje jsou vyšší i přesto, že investice státu zaostávají za plánem. V polovině roku jich bylo realizováno zatím jen 36,1 % z plánu. Tradičně se více investuje ve druhé polovině roku. I tak ale pochybujeme, že se podaří státu toto zpoždění dohnat. Investice tak podle nás zůstanou za plánem.



Na příjmové straně zatím zaostává výběr DPH. Ten se zvýšil pouze o 3 % a odráží tak slabší spotřebu domácností na přelomu roku a tím pádem i slabší výběr DPH v prvních měsících letošního roku. Ve zbytku roku by se dynamika výběru DPH mohla ještě mírně zlepšit. Na druhé straně stále vidíme, že se daří vybírat přímé daně. Výběr z daně z příjmů fyzických osob roste dvouciferným tempem a reflektuje tak stále napjatou situaci na trhu práce.