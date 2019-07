12.h - Evropa silně roste díky výsledkům summitu G-20, euro slabší, ropa silně roste díky vůli pokračovat v produkční dohodě, BCPP klesá kvůli ex-divi ČEZu

Evropské akciové trhy v úvodu prvního červencového týdne výrazněji rostou. Summit G-20 přinesl naději v dalším posunu obchodní války USA s Čínou a pozitivně působily také některé další události spojené se vztahem USA a KLDR a vztahů kolem ropného kartelu OPEC, jeho spojenců a společného postoje k pokračování produkčních dohod.Červen byl všeobecně pro mnohá aktiva nejlepším za posledních několik desetiletí.Možné zmírnění sankcí vůči čínské Huawei silně podpořilo technologický segment v čele s výrobci polovodičů a čipů.Určitou nejistotu vyvolává zastavení obchodování švýcarských akcií na akciových trzích v EU. Euro dopoledne oslabuje vůči dolaru euru slabší. Ropa vstupuje do nového týdne silným růstem. Pozitivně působí ochota stávající produkční dohody kolem OPECu pokračovat v regulaci i nadále. Pozitivní je také zmírnění napětí kolem americko-čínské obchodní války. BCPP vstupuje do nového týdne, měsíce, kvartálu a pololetí lehkým poklesem, který je výsledkem ex- dividendy ČEZu . Banky se uklidnily a lehce posilují a akcie ČEZ odepisují čistou výši schválené 24korunové dividendy , což stahuje celkový index do minusu.