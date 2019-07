Avast: Novým šéfem se stal Ondřej Vlček

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Ode dneška (1. 7. 2019) se generálním ředitelem Avastu stává Ondřej Vlček, který na pozici vystřídá Vincenta Stecklera. Ondřej Vlček působí ve firmě od r. 1995 a v posledních letech vedl hlavní segment spotřebitelského antiviru. Rovněž stál u akvizice konkurenta AVG Technologies a vstupu Avastu na burzu. Vincent Steckler, který firmu vedl od r. 2009, odchází do penze . Společnost oznámila změnu v březnu tohoto roku a neindikovala, že by s novým šéfem měla přijít změna strategie firmy . Domníváme se, že V. Steckler může chtít po svém odchodu odprodat část své akciové pozice, která činí cca 3,2 % akcií firmy . Šlo by nicméně o podstatně menší podíl k prodeji než při prodejích akcií fondy Summit Partners a Sybil Holdings za poslední rok (prodej 5,5 %, resp. 10 % akcií firmy ).