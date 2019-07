4. operátorem v ČR by se chtěl stát Nordic Telecom, má ale výhrady k chystané aukci frekvencí

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Společnost Nordic Telecom se stále zajímá o účast v nadcházející aukci nových frekvencí, která by měla proběhnout na přelomu roku. Netají se tím, že by se chtěl stát dalším plnohodnotným mobilním operátorem v zemi. Současně se k připravované aukci vyjadřuje kriticky ve smyslu objemu poskytovaných frekvencí. Rovněž uvádí, že aktuální podmínky nejsou dostatečné, aby přilákaly velkého zahraničního hráče. Jen připomínáme, že právě možnost příchodu významné konkurence je jedním z rizikových faktorů při úvaze o investici do akcií O2 CR.