Hlas hedgeových fondů: Prodejte dolar!

Mohlo to být horší. Tak by se dal stroze okomentovat výstup ze setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho čínským protějškem Si Ťin-pchingem. Odhady trhů byly nastaveny o něco skeptičtěji, tudíž bychom se mohli na začátku týdne dočkat úlevy od nervů z posledních dní. Na druhou stranu, na její delší trvání bychom tak úplně nevsázeli. I proto se například hedgeové fondy drží své písně posledních dní s názvem „Sell Dollar“.

Ve zkratce: Americký a čínský prezident se na sjezdu G20 domluvili na obnově jednání o vzájemné obchodní dohodě. Po tvrzení viceprezidenta USA o tom, že dohoda je z 90 % hotová, bychom čekali mnohem více než v podstatě restart dosavadních hovorů. Každopádně platí, což je pro trhy v tuto chvíli nejdůležitější, že Spojené státy (zatím) nezavedou žádná další cla na čínský dovoz. Vedle toho Trump uvedl, že americké podniky mohou nakupovat zařízení čínské firmy Huawei ovšem pouze tehdy, nepůjde-li o zařízení ohrožující národní bezpečnost.

Čína na oplátku přislíbila další otevření svých trhů zahraničním subjektům. Čínská Národní rozvojová a reformní komise tak ještě v neděli oznámila snížení počtu odvětví, u kterých platí omezení pro zahraniční investice (počet se snížil z 48 na 40). Vedle toho, jak sdělil Trump, země rudého draka slíbila, že ještě navýší své nákupy amerického zemědělského zboží (čínská strana toto tvrzení ale zatím oficiálně nepotvrdila).

Tento výstup se dá ohodnotit jako mírně pozitivní, což potvrzuje i aktuální vývoj trhů. Je však i důkazem, že vyjednávání obou zemí má před sebou ještě dlouho cestu, a to i přesto, že by dohoda měla být z 90 % hotová. Nikde zároveň není dáno, že nedojde k dalším sporům. Ostatně, podobný scénář přesunu z optimismu ke skepticismu jsme viděli již dříve. Jak navíc o víkendu uvedla čínská média, konkrétně List China Daily, pravděpodobnost uzavření dohody se sice po setkání prezidentů zvýšila, stále však není jisté, že bude nakonec dosažena.

Trhy nasadily růžové brýle, možná jen nakrátko

Restart vyjednávání USA a Číny se dnes ráno projevuje v růstu asijských akcií. Situaci ale o něco zkazil výsledek čínského indexu PMI segmentu průmyslu, který se v červnu propadl zpět pod hranici 50 bodů, tedy do oblasti kontrakce. Plusová čísla rovněž vykazují i evropské akcie a futures těch amerických. Výprodej naopak sledujeme u bezpečných aktiv, jako jsou americké i evropské dluhopisy či drahé kovy jako zlato a stříbro.

U měn pozorujeme oslabování bezpečných přístavů, jako je švýcarský frank a japonský jen, v jehož případě mohly sehrát roli i horší data z oblasti nálady průmyslových podniků. Dále zpevňuje čínský jüan a v neposlední řadě i americký dolar.

V případě zelených bankovek bude hlavním katalyzátorem zisků lehká úleva ohledně vidiny možného snížení amerických sazeb. Ty naopak po výsledku sjezdu G20 stouply mírně nahoru. Trhy sice stále počítají s tím, že Fed bude sazby osekávat, původní predikce cutu o 75 bazických bodů do konce letošního roku se však snížila na 67 bodů. V rámci příštích 12 měsíců pak odhad klesl z 100 bodů na méně než 90.

I přes zmírnění tržních očekávání ale nelze hovořit o kdovíjakém uklidnění. Je to dáno zejména nejistotou ohledně posunu americko-čínského vyjednávání, kde je potřeba brát v potaz nejen jeho délku, ale i stále trvající možnost dalších neshod a sporů. I proto se velká většina hedgeových fondů drží své hlavní sázky z posledních dní, a to je prodej dolarů. Objem dolarových dlouhých pozic tak dle dat agentury Bloomberg klesá již tři týdny po sobě.

Co se týče výhledu amerických sazeb, výstup z G20 přiživil naši představu ohledně ponechání sazeb beze změny, a to na červencovém zasedání. Vedle toho ale musíme pracovat s daty, která budou tento týden zveřejněna.

První klíčové číslo přijde dnes v podobně indexu ISM segmentu amerického průmyslu. Vzhledem k tomu, že šetření jednotlivých regionů zveřejněná v předchozích dnech nevyzněla zrovna pozitivně, spekuluje se o tom, zda by se index ISM jakožto relativně slušný prediktor směru největší ekonomiky světa mohl propadnout pod hranici 50 bodů představující pásmo kontrakce. Pokud by se tak stalo, jednalo by se o jeden bod navíc do spekulace o možnosti červencového snížení sazeb. Odhad trhu pracuje s poklesem ISM za červen z 52,1 bodů na 51.

Další důležitou událostí týdne bude páteční zveřejnění dat z amerického trhu práce. V tomto případě budou trhy sledovat zejména tvorbu nových pracovních míst mimo zemědělství. Jestliže by tato data zopakovala negativní překvapení v podobně oproti predikci trhu výrazně nižších čísel, očekávání ohledně brzkého snížení sazeb by opět vzrostla, což by se na dolaru podepsalo negativně. Odhad agentury Bloomberg vidí u tzv. nonfarm payrolls nárůst z 75 tisíc na 160 tisíc.

Dnes nás ze zahraničních dat čeká várka indexů PMI napříč eurozónou a také německá a evropská míra nezaměstnanosti. V USA pak bude vedle zmiňovaného indexu ISM zveřejněn i index PMI průmyslu. Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1324 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 96,58 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1350 do 1,1411 EURUSD.*

Koruna na cestě k 25,40 za euro

Domácí měna dnes ráno mírně sílí směrem směrem k hranici 25,40 za euro. V posledních dnech koruna profitovala z posilování eura vůči dolaru, v minulém týdnu část trhu navíc podpořil výstup ze zasedání ČNB.

Centrální banka sice uvedla, že se ekonomika vyvíjí v souladu s prognózou, což vedlo k ponechání sazeb beze změny, někteří investoři však zřejmě slyšeli na možnost dalšího zvýšení sazeb, byť možná až za delší dobu a i přesto, že guvernér ČNB Rusnok připustil, že by další změna mohla mít podobu snížení úroků.

Nadále platí, že pokud bude na trzích živá vidina snižování amerických sazeb, ve výhodě by měla být většina měn rozvojových trhů, včetně koruny. Domácí měnu navíc v poslední době podpořila i data jako inflace či zpřesněné HDP za první čtvrtletí z 2,6 % y/y na 2,8 %.

V dohledné době by do kurzu české měny mohla vedle nálady zahraničních trhů vstoupit i domácí data jako dnes zveřejněný index PMI průmyslu či ve středu reportovaný výsledek průmyslu za květen.

Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,41 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,38 až 25,49 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,29 až 22,46 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.