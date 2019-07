Rozbřesk: Trhy řeší, jak dočasné bude nové obchodní příměří mezi Čínou a USA?

Zasedání G20 překvapilo i nepřekvapilo. Návrat Američanů a Číňanů k jednacímu stolu se trhům bude líbit. Na druhou stranu jde na první pohled jen o dočasné příměří, kterému nepředcházejí žádné zásadní ústupky na jedné, ani na druhé straně. Donald Trump pouze slíbil pozdržet nově naplánovaná cla na zboží v hodnotě 300 miliard dolarů a Čína se zavázala více nakupovat zboží, které stejně potřebuje, od amerických firem.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 29, 2019

Jakoby si globální lídři pod taktovkou japonského premiéra naordinovali povinnou chvilku optimismu. Tomu ostatně odpovídají i ostatní komentáře, včetně pečlivě laděného společného prohlášení G20. Nebýt ovšem mírného uvolnění přístupu americké administrativy vůči firmě Huawei, Číňané by se pravděpodobně podle zpráv z Wall Street Journal k jednacímu stolu vůbec nevrátili. A právě tyto ústupky již probudily mezi americkými jestřáby v kongresu první vlnu kritiky. A i na čínské straně převládá podle prvních reakcí skepse. Nikdo nepochybuje, že rozdíly v čínském a americkém postoji jsou natolik výrazné, že nové kolo uvalování cel je v průběhu celého léta ve hře.





Prvotní reakce trhů však bude pozitivní a vidíme to již po ránu na slušných ziscích čínských akcií . Investoři alespoň na chvíli otočí pozornost od rizika nových cel k uvolněným měnovým podmínkám, kterými zareagovali na obchodní rizika centrální bankéři. Fed připravuje trh na pokles sazeb v červenci a v ECB budou pravděpodobně nižší sazby ve hře na zářijovém zasedání. Velkou neznámou však ve finále je, jak dlouho příměří vytrvá a zda se budou mít šanci uvolněné měnové podmínky naplno projevit v podpoře ekonomiky - zejména v klopýtajícím průmyslu v otevřenějších ekonomikách, jako je Německo. První seriózní odpověď na tuto otázku dostaneme asi až v červencových číslech, která budou dostupná trhům i centrálním bankéřům na začátku září.V Čechách dočasné obchodní příměří nastaví koruně dobré podmínky pro start do hubenějšího letního obchodování. Česká koruna by měla pozitivně ocenit jednání G20 a dočasné obchodní příměří mezi USA a Čínou. Stejně tak ji bude hrát do karet startující letní obchodování s nižší aktivitou zahraničních investorů. Nevylučujeme tedy další pokračování zisků do blízkosti 25,30 EUR/CZK . Platí ovšem i nadále, že výraznější zisky koruny vzhledem k horším domácím i zahraničním fundamentům neočekáváme.Návrat USA a Číny k jednacímu stolu a dočasné příměří v obchodní válce pomáhá dnes po ránu dolaru , s tím jak jdou nahoru americké úrokové sazby . Na druhou stranu přísliby pronesené na víkendové schůzce zemí G20 jsou natolik nekonkrétní, že těžko v krátké době zvrátí skepsi, což opravdu povede k tomu, že Fed na konci července sníží úrokové sazby . Jako argument se přitom americké centrální bance bude možná hodit i dramatický pokles podnikatelských nálad, jež může dnes gradovat v podobě velmi nízkého indexu podnikatelské nálady v americkém průmyslu . Série velmi nízkých regionálních nálad z USA totiž naznačovala, že ISM za červen by se mohl nebezpečně přiblížit hodnotě 50. I proto aktuální posilování dolaru vidíme jako dočasné s tím, že jej může v jakémkoliv okamžiku zastavit i holubičí komunikace z Fedu (dnes má např. promluvit druhý muž FOMC Clarida).Ropný trh vyhlíží dnešní a zítřejší zasedání kartelu OPEC, které se však po víkendovém summitu G20 stává zjevně nadbytečným. Po bilaterálním jednání se saúdským princem Mohamedem bin Salmánem totiž sám ruský prezident Putin ohlásil prodloužení těžebních škrtů minimálně do konce tohoto roku. Na ropných ministrech tak bude ve Vídni pouze rozhodnout, zda dohodu prodloužit o šest, nebo rovnou o devět měsíců, aby se překlenulo i zimní období, kdy je sezónně nejslabší poptávka po ropě.S cenou ropy však oznámení dohody, s níž trhy počítaly, nijak výrazně nepohnulo a nadále se drží nad hranicí 66 USD /barel. Pozornost se tak v tomto týdnu může po nezajímavé schůzce kartelu OPEC opět stočit ke stavu zásob. Ty přijdou na řadu v úterý z dílny API a ve středu od EIA. V pátek pak týden zakončí statistika aktivity amerických těžařů.