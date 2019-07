Pozornost vzbudí klíčová data z amerického trhu práce (Týdenní zpráva z finančního trhu)

Tento týden to budou statistiky z amerického trhu práce, které vzbudí pozornost trhu. Poté, co v květnu počet nových pracovních míst vzrostl výrazně méně, než se čekalo, by měla červnová statistika opět dosáhnout průměru. PMI z eurozóny se za červen dočká mírné revize nahoru. V regionu událostí týdne bude zasedání polské centrální banky, změny sazeb ani rétoriky se však nedočkáme.

Pracovní trh v zámoří zůstává utažený



Největší pozornost tento týden vzbudí data z amerického trhu práce za červen. Míra nezaměstnanosti zůstala pravděpodobně na své nejnižší úrovni od roku 1969 a po květnovém propadu se opět dočkáme solidního počtu nově vytvořených pracovních míst mimo zemědělský sektor. Tempo na americkém pracovním trhu ale zpomaluje, a otevírá tak prostor pro spekulace na to, že Fed v brzké době sníží sazby. Zajímavé proto bude sledovat, jak se americká centrální banka k nové statistice postaví. Trh práce je sice napnutý k prasknutí, znát to ale na růstu mezd a tedy ani v inflaci příliš není. Meziroční dynamika mezd, poté co dosáhla 3,4 % v prosinci minulého roku, slábne. V červnu by ale mzdy měly růst o 0,3 % oproti minulému měsíci.

Polská centrální banka rétoriku nezmění

Polská centrální banka na svém středečním zasedání ponechá klíčovou úrokovou sazbu, ale i svou rétoriku beze změny. Přestože dubnová a květnová statistika spotřebitelské inflace předčila očekávání, většina bankovní rady stále zůstává holubičí. Podle guvernéra Glapinskeho nemá NBP žádný důvod sazby ani zvyšovat ani snižovat a v nezměněné podobě by mohly zůstat až do roku 2022.

Zaostřeno na dnešek

Americký ISM index z průmyslu se stabilizuje

Finální čtení PMI ze zpracovatelského průmyslu v eurozóně za červen bude pravděpodobně revidováno mírně nahoru, zůstane ale pod svým dlouhodobým průměrem. Důvodem je slabé Německo, jehož průmysl trpí poklesem (především čínské) poptávky po autech. Naopak k revizi nahoru indexu pomůžou nové údaje italského a španělského PMI z průmyslu.

Americký ISM index z průmyslu je prvním indikátorem, který nám naznačí, jak si ekonomika v zámoří vedla v červnu. Poté, co index v dubnu a v květnu značně ztratil, očekáváme jeho stabilizaci. Ke zpomalení amerického průmyslu přispěly především geopolitické nejistoty včetně nevyjasněných obchodních jednání, index je ale bezpečně daleko od pásma, které značí zpomalení v ekonomice.

Příměří v obchodních válkách

Představitelé Spojených států a Číny dosáhly v současné obchodní bitvě příměří. Po přátelském setkání prezidentů Trumpa a Si Tin-pchinga na summitu G20 se USA vzdají dalších cel a navíc umožní, aby čínská společnost Huawei mohla nakupovat od amerických firem. Mezi oběma zeměmi budou také pokračovat rozhovory s cílem dosáhnout obchodní dohody. Obnovení jednání je pro trhy dobrou zprávou a americká centrální banka může považovat současné příměří za zmírnění některých rizik pro ekonomiku.

Inflace v eurozóně zůstala podle prvního odhadu i v červnu daleko od cíle Evropské centrální banky. Slabá inflace je důvodem, proč se z ECB stále více ozývají holubičí hlasy a je pravděpodobné, že i přes rekordně nízké úrokové sazby dojde k dalšímu uvolnění měnové politiky.

Zhoršování podmínek v průmyslu pokračuje

Český předstihový index nákupních manažerů ze zpracovatelského průmyslu zůstane i v červnu v pásmu značící útlum. Tam se drží již od začátku roku a signalizuje další zhoršování podmínek v průmyslu v následujících měsících. Situace v českém průmyslu ale není tak horká, jak na první pohled tento předstihový indikátor signalizuje. Poslední statistika průmyslové výroby za duben příjemně překvapila (meziměsíčně +0,8 %), solidní růst si navzdory externímu prostředí zachoval především automobilový a strojírenský průmysl.

Koruna před prázdninami solidně posílila

Koruna v pátek zažila další nudný den. Po otevření posílila o 1 haléř na úroveň 25,43 CZK/EUR, okolo které pak oscilovala po zbytek dne. K pohybu ji nepřiměla ani revize meziroční dynamiky českého HDP směrem nahoru v rámci třetího čtení. Celý komentář ke statistice najdete zde: http://bit.ly/2KJHGLm.

I přes malý pohyb je ale koruna nejsilnější za celý rok. Jenom během minulého týdne si připsala téměř 0,7 %, od začátku měsíce pak 1,6 % neboli 42 haléřů. Silnější koruně pomohla jak pozitivní data z domácí ekonomiky, kdy především poslední statistika spotřebitelské inflace za květen zrychlila k hornímu pásmu inflačního cíle ČNB, tak i silnější euro, které česká měna ráda kopíruje. Euro za poslední měsíc posílilo o 1,25 % na dnešních 1,138 USD/ EUR. Důvodem je především holubičí rétorika americké centrální banky, která by podle očekávání trhu měla v červenci snižovat sazby, i geopolitické turbulence.

Ostatní měny v regionu si v pátek připsaly zisky. Polský zlotý si polepšil o 0,1 %, od začátku měsíce pak získal 0,7 % a na 4,247 PLN/EUR je nejsilnější od dubna 2018. Forint získal 0,2 %, a tak týden obchodování uzavřel na 322,8 HUF/EUR.