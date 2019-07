Ranní glosa: Trhy řeší, jak dočasné bude nové obchodní příměří mezi Čínou a USA?

Zasedání G20 překvapilo i nepřekvapilo. Návrat Američanů a Číňanů k jednacímu stolu se trhům bude líbit. Na druhou stranu jde na první pohled jen o dočasné příměří, kterému nepředcházejí žádné zásadní ústupky na jedné ani na druhé straně . Donald Trump pouze slíbil pozdržet nově naplánovaná cla na zboží v hodnotě 300 miliard dolarů a Čína se zavázala nakupovat zboží, které stejně potřebuje, více od amerických firem. Jakoby si globální lídři pod taktovkou japonského premiéra naordinovali povinnou chvilku optimismu. Tomu ostatně odpovídají i ostatní komentáře včetně pečlivě laděného společného prohlášení G20. Nebýt ovšem mírného uvolnění přístupu americké administrativy vůči firmě Huawei, Číňané by se pravděpodobně podle zpráv z Wall Street Journal k jednacímu stolu vůbec nevrátili. A právě tyto ústupky již probudily mezi americkými jestřábi v kongresu první vlnu kritiky. A i na čínské straně převládá podle prvních reakcí skepse. Nikdo nepochybuje, že rozdíly v čínském a americkém postoji jsou natolik výrazné, že nové kolo uvalování cel je v průběhu celého léta ve hře.Prvotní reakce trhů však bude pozitivní a vidíme to již po ránu na slušných ziscích čínských akcií . Investoři alespoň na chvíli otočí pozornost od rizika nových cel k uvolněným měnovým podmínkám, kterými zareagovali na obchodní rizika centrální bankéři. Fed připravuje trh na pokles sazeb v červenci a v ECB budou pravděpodobně nižší sazby ve hře na zářijovém zasedání. Velkou neznámou však ve finále je, jak dlouho příměří vytrvá a zda se budou mít šanci uvolněné měnové podmínky naplno projevit v podpoře ekonomiky - zejména v klopýtajícím průmyslu v otevřenějších ekonomikách jako je Německo. První seriózní odpověď na tuto otázku dostaneme asi až v červencových číslech, která budou dostupná trhům i centrálním bankéřům na začátku září.V Čechách dočasné obchodní příměří nastaví koruně dobré podmínky pro start do hubenějšího letního obchodování.