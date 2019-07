Vyplatí se členství v EU? Do Česka z Bruselu tečou miliardy.

V české společnosti pravidelně resonuje debata, zda se Česku vyplatí členství v Evropské unii. Řečí čísel ano, a velmi výrazně. Za necelých 15 let v Unii poslala ČR do společného rozpočtu sice více než půl bilionu korun, z něj ale dostala částku, která odpovídá jednomu ročnímu rozpočtu ČR – 1,3 bilionu.

Rozdíl mezi tím, co Česká republika odvedla od vstupu do EU do unijního rozpočtu a tím, co naopak z Bruselu dostala, byl na konci loňského roku 741,3 miliardy korun. Vyplývá to z údajů ministerstva financí. Jen v loňském roce Česko získalo z unijního rozpočtu o 45,3 miliard více, než do něj odvedlo.

Přesto tzv. čistá pozice Česka nebyla vloni tak výrazná jako v předešlých letech. "To je způsobeno jak rostoucími odvody ČR do rozpočtu EU, tak i tím, že nárůst čerpání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti za programové období 2014-2020 nevykompenzoval pokles příjmů z rozpočtu EU za uzavírané programové období 2007-2013," vysvětloval mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec.

V předchozích letech ČR z rozpočtu EU získávala výrazně větší částky. Naprosto rekordní byl rok 2015, kdy byl rozdíl mezi tím, co do rozpočtu odvedla a tím, co z něj získala, 150 miliard korun. Jinak se ale rozdíl pohyboval v posledních letech většinou okolo 80 miliard.

Vývoj příjmů z rozpočtu a odvodů do rozpočtu EU v letech 2004-2018 mld. Kč '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 Příjmy z rozpočtu EU 25,3 32,7 37,3 47,3 59,2 78,1 85 72,5 113 126,4 119,8 191,9 124,8 98,4 94,9 Platby do rozpočtu EU 18 30,7 30,4 32,1 35,4 35,8 37,1 41,7 39,8 41,7 44,5 41,9 44,2 42,4 49,6 Čistá pozice ČR 7,3 2 6,9 15,2 23,8 42,3 47,9 30,8 73,1 84,8 75,3 150 80,6 56 45,3

"Je zapotřebí zdůraznit, že se všem operačním programům podařilo do konce roku 2018 využít veškeré prostředky, které bylo v souladu s pravidlem pro zrušení závazku (tzv. pravidlo n+3) potřeba vyčerpat, a ČR tak o žádné prostředky nepřišla," dodal Žurovec.

Pokud jde o rozložení plateb, tak 41 miliard přišlo ze strukturálních fondů, necelých 19 miliard z Fondu soudržnosti, v rámci zemědělských dotací získala ČR téměř 40 miliard a z programů EU získala necelých 5 miliard korun.

Jak ještě dlouho bude Česko čistým příjemcem, zatím není jasné. Nejčastěji se hovoří zhruba o letech 2023-2024, kdy by výše toho, co odvádíme do rozpočtu EU, mohla poprvé přesáhnout to, co z něj dostáváme.