Česko čeká zdražování. Mor zvedl cenu masa, úrodu poničilo počasí

Vypadá to, že po zelenině nás čeká i podstatné zdražení masa. Hlavně toho vepřového, jehož cena by měla během léta vyskočit až o desítky procent. Důvodem je africký mor prasat, který ničí chovy hlavně v Asii. Podle ekonomů ale můžeme očekávat i zdražování hovězího masa, mléka a mléčných produktů. Africký mor prasat se před dvěma lety objevil na Zlínsku. Naštěstí se ale nákaza nedostala do velkochovů. Teď řádí tisíce kilometrů od České republiky, ale brzy to poznáme i v našich peněženkách. Především do Číny teď směřuje evropské vepřové ve velkém. A to začíná zdražovat. "Soběstačnost ve výrobě vepřového masa je v České republice pod úrovní 45 procent, s těmito stavy nejsme schopni ovlivňovat cenovou úroveň," řekl pro TV Nova Jaroslav Hajda, místopředseda Svazu chovatelů prasat. Mnohé vepříny zemědělci zavřeli a chovy zrušili. Na každém praseti, které prodali na jatka, totiž prodělávali. "Návratnost není možná. Je to prostě ekonomická sebevražda," stěžoval si před necelým rokem jednatel jednoho ze zemědělských družstev Milan Odložilík. Teď ale epidemie v Číně ceny žene vzhůru. Zpracovatelé už teď ze zahraničí nakupují vepřové půlky o více než dvacet procent dráž.

"U těch jednotlivých částí, které se používají pro výrobu masných výrobků, tak tam to navýšení je i přes 40 procent," upozorňuje ředitel Českého svazu zpracovatelů masa Jan Katina. Třeba za kilogram vepřové pečeně jsme ještě v březnu platili v průměru 115 korun, teď už 130 a bude prý ještě dražší.

Obdobné problémy mnozí farmáři předpovídají i se skotem. Třeba počet dojnic za dvacet let klesl na polovinu. "Dojné krávy jsou obrovsky investičně náročné. Potřebujete stáje, potřebujete stroje na výrobu krmiv, potřebujete si pořídit to vlastní stádo a to jsou desítky milionů korun," vysvětluje předseda Agrodružstva Postoupky Jan Hašek.

"Je nestabilní cena za mléko, kdy prakticky ten chovatel dostane jen to, co na něho zbude," dodal místopředseda Svazu chovatelů českého strakatého skotu Roman Sadílek.

V příhraničí s Německem to farmáři vyřešili tak, že mléko budou od prvního července prodávat do mlékárny k západním sousedům. Za každý litr tak dostanou o třicet haléřů víc, než jim platil největší český zpracovatel.

Úrodu na polích a sadech ničilo počasí

Problémy nemají jen chovatelé skotu nebo prasat. Řadě pěstitelů poničily úrodu extrémní výkyvy počasí. Někde to mají na svědomí květnové mrazy, jinde krupobití. Ovocnáři dokonce mluví o škodách za 200 milionů korun.

Když pominula jarní sucha, zdálo se, že to nejhorší mají zemědělci a ovocnáři za sebou. Jenomže kromě vymodleného deště v květnu udeřily i mrazy.

"Zpočátku se zdálo, že bude veliká úroda, potom přišel 7. a 8. květen, za několik dní se projevilo, že ty plody začaly opadávat," vysvětluje sadař Petr Ivánek. To neplatí jen o jablkách, ale i o hrušních nebo švestkách.