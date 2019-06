Fastfoody v Česku plánují změny: Jídlo ke stolu, burger bez housky

Oblíbené řetězce s rychlým občerstvením chystají v tomto roce pro své zákazníky několik novinek a změn. Milovníci fastfoodů se tak mohou těšit například na donášku až ke stolu nebo nové pobočky. Některé řetězce chystají také třeba omezování plastových obalů, které postupně nahradí těmi z papíru.

Největší český řetězec rychlého občerstvení McDonald´s dokončil v minulém roce nový koncept svých restaurací. Produkty se tak připravují na míru každému zákazníkovi, tedy až ve chvíli, kdy si je objedná.

"Do konce roku bychom také chtěli na všech našich restauracích nabízet donášku objednávky ke stolu," vysvětluje mluvčí společnosti Zuzana Svobodová.

Podle mluvčí si tak zákazník po objednání na samoobslužném kiosku pouze vezme stojánek s číslem, na své jídlo pak počká přímo u stolu. Otevírat nové pobočky se společnost chytá, kde konkrétně však zatím nechce prozrazovat. "Veřejnost se o nově otevíraných restauracích včas dozví," řekla mluvčí. Velkou novinkou má být v červenci zavedení hamburgeru bez housky. Firma tak chce vyjít vstříc lidem, kteří nechtějí do svého jídelníčku zahrnovat žemle.

McDonald´s se chce zároveň více zaměřit na ekologii. "V rámci celosvětové strategie jsme loni vyhlásili sérii cílů. Jedním z nich je do roku 2025 přinášet na trh obaly pouze z obnovitelných, certifikovaných nebo recyklovaných materiálů," prozradila TN.cz Svobodová a dodává, že firma hledá cesty, jak nahradit plastové obaly. "Aktuálně ve dvaceti restauracích testujeme papírová brčka, která jsou jednou z cest, jak nahradit brčka plastová," doplnila.

Sdílnější v informacích k rozšířování poboček je společnost KFC. "Ve strategii expanze nejen do velkých měst budeme i nadále pokračovat, ohlas v jednotlivých městech je totiž značný a restaurace jsou tak dostupnější pro stále větší počet zákazníků," potvrdil TN.cz prezident značky Libor Hubík.

K 97 restauracím se tak v nejbližší době přidá další v Brně, Pardubicích a na dálnici D6. Několik dalších poboček pak podle Hubíka vyroste v Praze. V dubnu letošního roku pak karvinští zastupitelé schválili prodej pozemku právě pro restauraci KFC. Ta by pak měla být otevřena v polovině roku 2020.

Kuřecí řetězec se chce zaměřit také na inovace. "Jde například o zavádění digitálních transakcí přes mobilní telefony nebo přes samoobslužné kiosky," vysvětluje Hubík.

Nové restaurace připravuje také Burger King. "Rádi bychom v Česku během pěti let postavili zhruba 50 restaurací. Aktuálně jich máme v provozu třiadvacet," přiblížil regionální manažer Burger Kingu Daniel Ryška.

V nejbližší době chce firma otevřít pobočku v Pardubicích, Liberci nebo na pražském letišti. Stejně tak chce americký řetězec zavádět samoobslužné kiosky a možnost objednání pomocí mobilní aplikace.

Čtyři desítky poboček má už v Česku také americký kavárenský řetězec Starbucks. Ty poslední otevřel v pražských obchodních centrech Arkády Pankrác a Atrium Flory. "V červenci otevíráme novou kavárnu také v Praze na Újezdě. Z regionů se z pobočky Starbucks mohou těšit zákazníci v Pardubicích," láká brand manažerka Barbora Horníková.

Novinky chystá také český řetězec rychlého občerstvení Bageterie Boulevard. "V krátkodobém horizontu se zaměříme zejména na rozšíření franšízových jednotek do regionů," vysvětluje marketingová manažerka Jitka Remsová. V plánu je tak například Most, Teplice, Karlovy Vary, Jihlava a České Budějovice.

Další pobočky pak řetězec otevře ještě letos v Ostravě a Brně. Připravují se také na vstup do Olomouce, Tábora nebo Chomutova. Ještě v tomto roce plánují otevřít celkem 8 restaurací. "Připravujeme také vstup na vlaková nádraží, stanice metra a na významné dopravní uzly. A to formou malých provozoven typu Expres, tedy pouze s nabídkou take away," prozradila TN.cz Remsová.

Také Bageterie Boulevard zavádí samoobslužné kiosky, které nyní instalují na prvních 20 restauracích. Podle Remsové je tématem i životní prostředí. "Chceme dodržet své závazky vůči životnímu prostředí, a to snižováním plastů a odpadů obecně. Jedním z kroků je zavedení porcelánu a nerezových příborů na kamenných restauracích nebo výměna plastových brček za jinou alternativu," dodala.