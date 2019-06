VW spustil minutové půjčování elektromobilů v Berlíně, příští rok bude i v Praze

Jak jsme před nedávnem také informovali v článku „Lidl a Kaufland díky dohodě s VW nabídne nabíjení elektromobilů“, Volkswagen dle plánu ve čtvrtek spustil svůj pilotní projekt sdílení elektromobilů. Pro tento účel, pod již dříve založenou značkou „WeShare“, mají nyní Berlíňané k dispozici na 1 500 elektromobilů e-Golf. Volkswagen pro ně deklaruje elektřinou pouze z „čistých“ výrobních zdrojů.

Při využití krátkodobého pronájmu musí být zájemci nejméně 21 let, mít nainstalovanou příslušnou aplikaci „WeShare“ v chytrém telefonu a samozřejmě kreditní kartu pro placení služby. Volkswagen nasadil do konce letních prázdnin akční cenu. Za každou minutu půjčení vozu zaplatí zákazník včetně „paliva“ na 19 eurocentů. V přepočtu tedy 4,80 Kč, což při například hodinovém využití vozu znamená zajímavých 290 Kč. Turista z Čech či jiné zahraniční země však v současnosti službu v Berlíně využít nebude moci. Řidič totiž musí mít registraci v Německu.

Zaváděcí cena v sobě nyní zahrnuje registraci zdarma či i především možnost zanechat vůz také na kterémkoliv ze dvou berlínských letišť. Od září budou pro pronájem již stanoveny tři různé kategorie poplatků a dojde vlastně k 50 % zdražení. V průměru totiž zákazník za vypůjčení elektromobilu zaplatí již 29 eurocentů/minutu (7,38 Kč). K ceně se každopádně ještě jednorázově účtuje euro za pojištění vozu. Zatímco e-Golf je možno si půjčit či navrátit kdekoliv na stanovené ploše zhruba 150 km2 v Berlíně, případná cesta mimo hlavní město není ale nijak omezena. Doplnit snad ještě, že zákazník vůz pomocí zmiňované aplikace nejen vyhledá, příp. rezervuje, ale daný vůz si s ní i zpřístupní.

Dobíjení vozů budou mít na starosti zaměstnanci služby WeShare. V budoucnosti má být spuštěn systém, který bude v nabíjení motivovat samotné uživatele. Jak jsme zmiňovali v článku, vozy WeShare budou mít v noci přednost při nabíjení u supermarketů Lidl a Kaufland. U nasazených elektromobilů e-Golf lze zmínit udávanou spotřebu 14,1 kWh/100 km u verze se 17" koly, resp. 13,2 kWh/100 km u 16" verze. VW znovu potvrdil, že začátkem příštího roku se v Berlíně vozový park rozšíří o 500 elektromobilů e-up s deklarovanou kombinovanou spotřebou 11,7 kWh/100 km. V polovině roku, po uvedení na trh, pak ještě i před nedávnem jen stroze představený první vůz z řady ID – ID.3 (podrobnosti zde), který i přesto vyvolal velký zájem o koupi.

Loni v létě jsme při představení služby WeShare v článku spekulovali o možném rozšíření do Prahy ve spolupráci s domácí automobilkou ŠKODA. A tak se dle aktuálního koncernového zveřejnění stane, kdy kupodivu hned prvním následníkem Berlína má být již v příštím roce právě Praha. Následovat má Hamburk, další plány rozšíření do velkoměst pak koncern zatím nesdělil. Na české ceny si ještě budeme muset počkat, stejně jako na oficiální oznámení nabídky vozu. Vzhledem k časovým „elektro“ plánům domácí automobilky je však vcelku jisté, že by se mělo jednat o Citigo-e iV.