Češi vyrazili houfně k moři, víkend bude na silnicích kritický.

Se začátkem prázdnin přicházejí problémy na silnicích. Konec školního roku a první prázdninový víkend jsou tradičně nejkritičtější. Na dovolenou vyrážejí tisíce lidí. Asi největší komplikace se čekají na rozkopané D1. Kolony se tam na některých úsecích tvořily už v pátek odpoledne. Silnice se v pátek plnily rychleji než jindy nedočkavými českými turisty, kteří vyráželi na chatu nebo rovnou k moři. Kolony se tvořily na Pražském okruhu, dálnici D1 ve směru na Brno i u Olomouce. Na plynulost dopravy dohlíží stovky policistů. Na jihu Čech kontrolovali policisté řidiče u přechodu s Rakouskem. Prázdniny v pátek začínají totiž nejen českým školákům. Na jih míří Němci, Slováci i Poláci. Provoz na silnicích a dálnicích teď po tři dny výrazně zhoustne. “V souvislosti s tím je zvýšen výkon služby dopravních policistů,“ řekla jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová. Jen loni zemřelo o prázdninách 118 lidí. O pětinu více než předešlý rok. Podle expertů za tragickou bilanci mohou i emoce. “Dokážu si představit atmosféru v interiéru vozidla, ta rodina probírá, jaké to bude, až dorazí na místo, a jsem přesvědčen, že tím se potlačuje koncentrace řidiče,“ zhodnotil dopravní expert Dalimil Frič. Komplikacím se po cestě nevyhnete. Jen na D1 se modernizuje pět úseků. Dělníky potkáte prakticky na všech hlavních trasách směrem na jih. Cestu do Chorvatska nebo Itálie radí odborníci absolvovat v noci. Podle expertů jsou ještě důležité dvě věci: dostatek tekutin a nádrž plná alespoň z poloviny, pro případ, že byste uvízli v koloně. Cestu si naplánujte, nespěchejte a dodržujte přestávky. Každý druhý český řidič už zažil mikrospánek. Nejkritičtější čas je mezi jednou a třetí hodinou ráno. Cesta do Chorvatska Na jih, konkrétně do Chorvatska, se vydal také štáb televize Nova a zmapoval, co na vás čeká na silnicích, v oblasti ubytování, nebo jak se od loňska změnily ceny. Více: Cesta do Chorvatska - aktualizovaná mapa překážek a omezení od BESIPu Bezmála milion Čechů vyráží přes léto za krásami Jadranu. Cesta autem se nemusí obejít bez problémů. Než vyrazíte, zkontrolujte stav auta, myslete na bezpečnost. Nezapomeňte pojištění, doklady a kromě platebních karet i na nějaké chorvatské kuny.

Z Prahy míříme do letoviska Poreč na Istrii. Navigace nabízí tři cesty, volíme tu nejzápadnější. Neměla by trvat ani devět hodin.

První kilometry bez problémů, u Budějovic se navíc otevřelo osm zbrusu nových kilometrů dálnice D3. Rakouskou dálniční známku si pořiďte ještě u nás. My jsme desetidenní nakoupili v Českých Budějovicích za 247 korun.

U hranic už vás může vyjít ke třem stovkám. V Linci nás čeká hodinová kolona. Nadcházející víkend má být na dálnicích k jihu pekelný, nám se jede ještě dobře. A Čechů potkáváme minimum.

Na nejvyužívanější trase přes Macelj Slovinci konečně dostavěli dálnici, měsíční známka za 30 eur už vás nemusí tak rozčilovat. My si ale připlácíme ještě za tunely. Tauern 12 eur, Karavanky něco přes sedm. Plus chorvatská mýta. Ceny za benzín a diesel se až tak moc neliší.

Cesta nakonec trvala jedenáct hodin. Poreč nabízí řadu možností ubytování. Objednat se dá i on-line po cestě. Řada domácích neumí ani slovo anglicky, češtině rozumí lépe. Nejčastějším jazykem je ale směsice chorvatštiny a němčiny.

Začínají letní dovolené a Češi berou Chorvatsko opět útokem. Jak se vyhnout kolonám a na co si dát po cestě k moři pozor? Odpovídá redaktor ČT Richard Samko.

Odjezd na prázdniny za tři, dva, jedna... Češi vyrazili do Chorvatska i do Itálie. Na trase přes Vídeň je čeká omezení rychlosti - a to na mostě u Nových Mlynů.