Samit G20 určí budúci smer na trhoch

Akciové trhy dnes zaznamenali mierny nárast, vďaka optimizmu ohľadom obchodných rozhovorov medzi USA a Čínou. Americký dolár zaznamenal pokles, keďže najnovšie dáta naznačujú, že americký priemysel spomaľuje. Zlato ťažilo z neistoty ohľadom Brexitu. Kľúčové, pre ďalšie smerovanie trhov, bude stretnutie krajín G20, kde by sme sa mohli dozvedieť ďalšie informácie ohľadom najnovšiehu vývoja vzťahov medzi USA a Čínou. V prípade, ak by obchodné rozhovory medzi USA a Čínou dopadli pozitívne, akciové trhy by sa mohli dostať na nové tohtoročné maximá, no treba vziať do úvahy aj to, že posun v obchodných rozhovoroch môže podnietiť Fed k tomu, aby udržal úrokové sadzby na súčasnej úrovni. Americký akciový index US500 sa drží nad psychologickou hranicou 2900 bodov. Ďalší smer určí výsledok obchodných rozhovor medzi USA a Čínou. Zdroj: xStation5