Apple míří do zdravotnictví, prodává svůj první přístroj pro diabetiky

Díky snaze společnosti Apple dostat se do zdravotnického sektoru, si nyní ve vybraných kamenných obchodech lze koupit nový designový měřič glukózy – One Drop. Jedná se o zcela první produkt od Applu pro diabetiky, který je speciálně integrovaný do dalších produktů jako iPhone a Apple Watch.

One Drop je designově estetický měřič hladiny cukru v krvi, který využívá softwarovou aplikaci Health app. Tento zdravotnický přístroj od Applu přitom není žádným překvapením. Již minulý rok generální ředitel této firmy Tim Cook sliboval, že zdravotnické produkty Applu budou „největším přínosem pro lidstvo“. Uvedení One Dropu do obchodů svědčí o tom, že má Cook ke svému cíli našlápnuto.

Společně se službou předplatného testovacích proužků (které jsou pro využívání One Dropu potřeba) si uživatel může také koupit mentorský program, který pomáhá s počítáním sacharidů a jinými problémy, kterým lidé s cukrovkou musí dennodenně čelit. Soupravu One Drop lze nyní zakoupit v kamenných obchodech za 69,95 dolarů, včetně mentorského programu od certifikovaného odborníka na cukrovku na rok zdarma.

One Drop se od svých rivalů, jako je třeba monitor Dexcom nebo Abott, liší svým specifickým designem, který vypadá jako běžná moderní spotřebitelská elektronika, a ne jako lékařský přístroj. A právě proto se bude One Drop na prodejních stojanech dobře vyjímat hned vedle telefonů, dronů a další spotřební elektroniky z nabídky Apple.

