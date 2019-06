Akcia týždňa: Carrefour

Sumár:

Carrefour (CA.FR) oznámil predaj väčšinového podielu v čínskej spoločnosti

Carrefour Čína bola v predchádzajúcich rokoch brzdou celej skupiny

Spoločnosť sa plánuje viac zamerať na hlavný francúzsky trh

Proces reštrukturalizácie, ktorý sa začal minulý rok, poskytuje spoločnosti úsporu nákladov

Cena akcií sa odrazila od dlhodobej úrovne podpory



Francúzsky maloobchodný predajca Carrefour (CA.FR) oznámil na začiatku týždňa, že odpredá významnú časť svojho čínskeho podnikania. Tento krok sa môže zdať čudný, pretože Čína je najrýchlejšie rastúcim trhom s potravinami na svete. V tejto krátkej analýze sa pozrieme na dôvody, ktoré spoločnosť viedli k odpredaju, ako aj na prebiehajúcej reštrukturalizácii spoločnosti.

Tržby spoločnosti Carrefour zaznamenali mierny nárast v porovnaní so začiatkom tisícročia. Výnosy spoločnosti sa však v dôsledku globálnej finančnej krízy výrazne zhoršili. Zlepšenie marže EBITDA v druhej polovici roku 2018 naznačuje, že reštrukturalizácia nákladov spoločnosti je pozitívna. Zdroj: Bloomberg, XTB Research

Začiatkom týždňa sa objavili správy, že Carrefour predá 80%-ný podiel vo svojej dcérskej spoločnosti Carrefour China Sunning.com, jednej z najväčších čínskych maloobchodníkov. Francúzska spoločnosť dostane za svoj podiel 620 miliónov EUR, pričom dcérsku spoločnosť ohodnotí na 1,4 miliardy EUR, vrátane dlhu. Carrefour tiež získa možnosť neskoršieho predaja zvyšného podielu. Niekoľkonásobný podiel EV / EBITDA na úrovni 21x je skvelý. Nie je to vysoká cena, pretože nízke zisky spoločnosti ju zvyšujú. V skutočnosti je násobok tržieb (cena / tržby) dcérskej spoločnosti nižší ako 0,2 v porovnaní s priemerom konkurentov na úrovni 0,8. Pri pohľade na tento indikátor je možné si všimnúť, že Carrefour predáva svoju prevádzku so zľavou. Má zmysel predávať v Číne spoločnosť za tak nízku cenu, keďže je to najrýchlejšie rastúci trh? Poďme sa pozrieť na okolnosti, ktoré to spôsobili.

Ázia je pre západné spoločnosti sľubným trhom vzhľadom na jej rýchly hospodársky rast a vysokú populáciu. Carrefour sa však márne snažil zachytiť tento potenciál. Ako je možné vidieť na grafe vyššie, Ázia bola regiónom, ktorý generoval najmenej príjmov pre francúzskeho maloobchodníka. Okrem toho to bol aj región, ktorý v poslednom desaťročí zaznamenal klesajúce tržby v takmer každom roku. Zdroj: Bloomberg, XTB Research



Carrefour nie je jediným západným predajcom, ktorý sa snažil presadiť v Číne. Obri ako Walmart alebo Tesco to tiež skúšali v najľudnatejšej krajine sveta. Na začiatku to dokonca vyzeralo, že tam môžu uspieť. Zahraničné firmy v Číne sú však často obeťami diplomatických nezhôd. Bolo to tak v roku 2008, keď Francúzsko riešilo čínsko-tibetský konflikt počas olympijských hier. V reakcii na to sa Číňania rozhodli bojkotovať Carrefour, aby potrestali európsku krajinu. To však nie je jediný dôvod, pre ktorý je ťažké konkurovať západným maloobchodníkom v Číne. Online potraviny, ktoré ponúkajú dodávky v ten istý deň za konkurenčné ceny, získali od čínskeho ľudu výzvu. Walmart, Tesco alebo Carrefour zistili, že je ťažké konkurovať on-line firmám a udržiavať si svoje hypermarkety. Hypermarkety majú teraz 20%-ný podiel na čínskom maloobchodnom trhu, čo predstavuje pokles z približne 25%-ného podielu na začiatku desaťročia. Na druhej strane sa všetci z uvedených západných maloobchodníkov rozhodli z Číny odstúpiť.

Situácia vyzerá ešte horšie, keď sa pozrieme na údaje o prevádzkových príjmoch. Ázia nielenže zaostávala v každom z otatných regiónov, ale dokonca zaznamenala prevádzkové straty v niekoľkých obdobiach. Nie je teda prekvapením, že je to aj región s najslabšími maržami. Zdroj: Bloomberg, XTB Research



Zdá sa to byť opodstatnené vzhľadom na to, že obchodná činnosť spoločnosti Carrefour v Číne v predchádzajúcich rokoch spôsobovala straty. Spoločnosť začala v roku 2018 reštrukturalizačný plán a jeho súčasťou je stiahnutie sa z Číny. Spoločnosť sa teraz bude môcť viac zamerať na svoje hlavné trhy, ako napríklad na Francúzsko. Vo svojej domovskej krajine spoločnosť zápasí s rastúcou konkurenciou domácich maloobchodníkov, ako aj so zvyšujúcim sa podielom spoločnosti Amazon, amerického e-commerce giganta. Spoločnosť dosiahla v prvom roku reštrukturalizácie významné zníženie počtu pracovných miest, čo jej pomohlo dosiahnuť úspory vo výške 1,05 mld. €. To bolo viac, ako pôvodne spoločnosť predpokladala a následne sa rozhodla zvýšiť cieľ zníženia nákladov na 2,8 mld. EUR, čo sa týka celoročného výhľadu do roku 2020, z predchádzajúcich 2 mld. EUR. Okrem toho spoločnosť uzavrela kúpne zmluvy s inými maloobchodníkmi, ako je Tesco alebo Systeme U. Vďaka tejto zmluve budú mať teraz spoločnosti väčšiu vyjednávaciu silu a môžu zabezpečiť nižšie ceny od dodávateľov. Podľa spoločnosti by priaznivé účinky týchto dohôd mali byť viditeľné už od roku 2019.

Carrefour bol nútený znížiť svoje výplaty dividend začiatkom desaťročia, keď spoločnosť zápasila s dôsledkom globálnej finančnej krízy. Keďže však cena akcií spoločnosti klesla, dividendový výnos v roku 2018 bol v skutočnosti vyšší ako v období pred krízou. Zdroj: Bloomberg, XTB Research



Carrefour je spoločnosť vyplácajúca dividendy. Francúzsky maloobchodný predajca každoročne zdieľa zisky s akcionármi viac ako dve desaťročia. Pred globálnou finančnou krízou sa každoročne zvyšovala aj výplata dividend na akciu. V dôsledku finančnej krízy bola však Carrefour v roku 2011 nútená znížiť svoju dividendu o viac ako polovicu, keďže predchádzajúce vyplácanie by bolo ťažké udržať. V priebehu finančnej krízy však ceny akcií spoločnosti zaznamenali pokles podobného rozsahu a súčasný dividendový výnos je dokonca vyšší ako v čase pred krízou. Prebiehajúca reštrukturalizácia, ako aj odstúpenie z Číny naznačujú, že spoločnosť si v budúcnosti pravdepodobne zachová svoje schopnosti vyplácať dividendy, čo z nej robí zaujímavý výber pre dlhodobých investorov, najmä v čase nízkych alebo dokonca negatívnych výnosov európskych štátnych dlhopisov.

Cena akcií Carrefour (CA.FR) sa nedávno odrazila od dlhodobej zóny podpory v rozpätí od 16,35 do 16,65 eura a vyšplhala sa späť nad 200-denný kĺzavý priemer. Akcie sa obchodujú v rámci symetrického klinového vzoru. Cenové rozpätie sa zužuje a prerazenie by malo nastať najneskôr v auguste až vseptembri. Smer prerazenia môže definovať trend pre blízku budúcnosť. Zdroj: xStation5