Bankovní statistika květen – úvěrům se dále daří

Celkový objem aktiv bankovního sektoru zpomalil v květnu své tempo růstu a vzrostl „jen“ o 0,5 % meziměsíčně. Oproti minulému měsíci se totiž významně zmírnil nárůst objemu vkladů a úvěrů u centrálních bank. Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí dokonce meziměsíčně poklesly. Nárůst bilanční sumy tak lze v květnu připsat především klientským obchodům.

Také tempo růstu celkových vkladů v květnu zpomalilo, a to na 1,3 % meziměsíčně. Dařilo se především vkladům na požádání, jejichž objem vzrostl o 1,8 % meziměsíčně. Termínované vklady v květnu stagnovaly. Hlavním tahounem růstu vkladů byl segment nefinančních podniků. Objem jejich vkladů vzrostl o 3,7 % meziměsíčně a většinou se jednalo právě o vklady netermínované. Vklady obyvatelstva se zvýšily o 0,3 % meziměsíčně.

Podobně jako v předcházejícím měsíci, růst úvěrů bankovního sektoru mírně zrychlil, a to na 0,7 % meziměsíčně. V meziročním srovnání dosahuje aktuální tempo růstu úrovně 6,4 %. Hlavní zásluhu na tom mají již dlouhodobě úvěry se splatností nad 5 let (+6,1 %, meziročně). Z hlediska segmentové analýzy si největší porci květnového navýšení připsal segment obyvatelstva. Objem jejich úvěrů zrychlil své tempo růstu na 0,7 % meziměsíčně a v meziročním srovnání si udržuje poměrně stabilní úroveň lehce nad 7 %. To vše opět zásluhou hypoték. Jejich celkový objem vzrostl v průběhu května o 0,6 % meziměsíčně a také v nových obchodech pokračuje oživení, které jsme zaznamenali již v předchozím měsíci. V květnu bylo v čistě nových hypotékách poskytnuto 14,6 mld. Kč, což je o 14,2 % více nežli v dubnu a pouze o 0,7 % méně ve srovnání s květnem 2018. Květnový objem nových hypoték převýšil i pětiletý měsíční průměr 12,5 mld. Kč. Tomuto výsledku pomohl také vývoj úrokových sazeb, které pokračují v mírném poklesu. Průměrná úroková sazba pro nové hypotéky dosahuje aktuálně úrovně z konce minulého roku 2,76 %.

Potvrzuje se, že opatření ČNB k žádné "hypotéční krizi" nevedly.

Autor: Lenka Kalivodová, analytička

Editor: Luboš Růžička, analytik

Editor: Helena Horská, hlavní ekonomka

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.