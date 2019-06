Ondřej Hausenblas: Školské vzdělávání zaostává kvůli politikům, aby náhodou neměli vzdělaný národ (Video)

V letošním školním roce se učitelům po dlouhé době citelně zvýšily platy. Vláda slibuje, že porostou i nadále. Odrazilo se to nějak na výkonu učitelů? Mají teď větší chuť do práce? A jak je možné vysvětlit, že zatímco v obávané matematice se maturanti letos zlepšili, s češtinou měli naopak více problémů? Hostem Interview Plus je odborník na vzdělávání a češtinář Ondřej Hausenblas. Pořad moderuje Jan Bumba.

Zdroj: Youtube, kanál uživatele Český rozhlas Plus