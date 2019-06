Na výsledek Summitu G20 se ještě nečekalo s takovým napětím

Dnes a zítra (28. - 29. června) se koná nejdůležitější událost tohoto měsíce – Summit G20 v Japonsku. I když tento summit nebývá pro finanční trhy zásadní událostí, tentokrát to bude jiné. Napětí a očekávání trhů se dají doslova „krájet“.

Důležitá budou jednání mezi čínským prezidentem Si Ťin-pchingem a americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Trh doufá, že se těmto mocnostem podaří dospět k dohodě, protože obchodní válka má již negativní dopad na celý svět.

Nedávno informovala televize CNBC o tom, že obchodní válka je údajně z 90 procent u konce. To je odvážné tvrzení, které může, ale ani nemusí být založené na pravdě. Nejnovější zprávy z Číny zase potvrdily informaci z minulého týdne agentury Bloomberg, že se oba státy „pokusí o příměří“.

Podle Zerohedge jistý představitel Trumpovy administrativy uvedl, že se uvažuje i o možném odkladu cel, ale zároveň varoval, že zatím není nic jisté. Po této pozitivně laděné zprávě však přišla další zpráva od WSJ, která opět změnila náladu trhu. V ní se totiž uvádí, že příměří není bezpodmínečné, ale čínský prezident Si Ťin-pching stanoví vícero podmínek, které by USA měly splnit ještě předtím, než se začne jednat o dohodě.

WSJ uvedlo, že Peking trvá na tom, aby USA odstranily uvalený zákaz obchodu mezi americkými společnostmi a čínským telekomunikačním gigantem Huawei Technologies Co.

Jinými slovy, Čína vlastně požaduje vyškrtnutí z „blacklistu“. Stejně tak Čína žádá, aby USA zrušily všechny sankce vůči Huawei. To všechno se děje v době, kdy se v posledních dnech potvrdilo opětovné nastartování spolupráce mezi americkými firmami a Huawei, tudíž se nejedná o tak přísné opatření, jako se prvotně předpokládalo.

Čína si klade například podmínky ohledně Trumpa – chce totiž, aby zrušil již realizované a plánované kroky v rámci obchodního konfliktu. Otázkou ale zůstává, výměnou za co? Pravděpodobně to ovlivní ekonomický růst obou zemí. Jestli s tímto přístupem bude Trump souhlasit, to zatím není jasné. Akciové indexy navíc po této zprávě mírně klesaly.

Zatím se nedá odhadnout, jak se tato situace nakonec vyvine. Jisté je jen to, že v případě efektivní dohody mezi oběma stranami by se zásadně snížila rizika poklesu globálního růstu a obchodu. A naopak, jak ukazuje graf, obchodní válka by výrazně poškodila nejen HDP obou zemí, ale také globální obchod.