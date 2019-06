V Janově odstranili zbytky loni zříceného Morandiho mostu, tisíce lidí evakuovali

V italském Janově v pátek odpálili pozůstatky Morandiho mostu, který se loni v srpnu zřítil a usmrtil přes 40 lidí. Do vzduchu vyletělo téměř pět tisíc tun betonu a oceli. Před výbuchem evakuovali tisíce obyvatel.

Trvalo jen osm vteřin, než šla zbylá konstrukce částečně zříceného Morandiho mostu k zemi. Deset měsíců po srpnové tragédii, při které umřely na čtyři desítky lidí, se Itálie zbavila dvou zbývajících pilířů.

Ty tvořilo zhruba 4,5 tisíce tun oceli a betonu. Kolem nich pracovníci umístili vodní nádrže, aby zabránili šíření prachu. V devět hodin ráno pozůstatky mostu vyletěly do vzduchu. Na jeho místě vyroste nový most, který začali stavět před několika dny. Hotový by měl být v roce 2020.

Stovky obyvatel, zejména těhotných žen a starších lidí, musely odejít už ve čtvrtek. Více než 3 400 dalších lidí bylo evakuováno v pátek ráno. Pokud experti usoudí, že je oblast bezpečná, budou se moci evakuovaní obyvatelé vrátit do svých domovů ještě tento den.

Silnice v okruhu 300 metrů byly uzavřeny. Minutu před výbuchem se spustily sirény a z nádrží začala stříkat voda na konstrukci. A za pár vteřin byl most pryč.

Morandiho most se zřítil 14. srpna loňského roku, zhruba 200 metrový úsek a jeden ze tří obřích pilířů šly k zemi. Trosky rozdrtily desítky aut a zabily 43 lidí.