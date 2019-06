Výhled světové ekonomiky na druhé pololetí roku 2019 podle BI

Světová ekonomika nabírá nový směr. Americký prezident Donald Trump hrozí tím, že s globálním obchodem zatočí, pokud nedosáhne svého – od čínských reforem až po mexické migranty. To, v kombinaci s chatrným trhem práce a invertovanou výnosovou křivkou, tlačí Fed k tomu, aby se vrátil ke snižování sazeb. A to v době, kdy ostatní centrální banky již své měnové politiky uvolňují. Od napětí by mohla pomoci dohoda mezi Si Ťin-pchingem a Trumpem. Pokud k ní ale nedojde, mohla by cla spolu s uvolněnou měnovou politikou způsobit vážné škody.

Obchodní válka

USA uvalily 25% cla na čínské zboží za 250 miliard dolarů a hrozí dalšími cly na zboží za 300 miliard dolarů, pokud Čína nepřistoupí na americké požadavky. Mexiko čelilo 5% clům na všechny vývozy do USA, následně USA tato cla eskalovaly na 25 %. Nakonec ale Trump otočil a smetl je ze stolu. Výsledek? Globální obchod během prvních tří měsíců roku 2019 zpomalil a rostl o 0,4 % meziročně proti loňskému růstu o 4,3 %. Vývozní objednávky měřené indexem PMI v posledních devíti měsících klesaly. V USA, Číně a dalších zemích ovlivněných obchodní válkou znatelně zpomalily investice do výroby.

V roce 2018 varoval bývalý ministr financí Henry Paulson před „hospodářskou železnou oponou“, která by rozdělila USA a Čínu. Bloomberg analyzoval data amerických dovozů u více než 10 000 kategorií a zjistil, že u mnohých firem se opona již spustila. Některé firmy si našly cestu, jak ji obejít. Většina z nich ale ne, což má na Čínu, Ameriku i celý svět tlumící efekt. Přestože tu jsou snahy dodavatelské řetězce napravit, mezeru, která vznikla zmenšujícími čínskými exporty, není možné zaplnit. Zejména trhlina v dodávkách nezbytných vstupů znamená pro americké výrobce významné náklady, které by se mohly navýšit, pokud by prezident Trump uložil cla na další zboží za 300 miliard dolarů.

Celkově se do USA vyváží 3,8 % čínského výstupu. Nejvíce exponovaní zůstávají čínští výrobci a jejich partneři v dodavatelském řetězci, zejména napříč asijským elektronickým průmyslem. Podíl výstupu, který se váže na čínské vývozy elektroniky do USA, je 5,8 % na Tchaj-wanu, 4,4 % v Jižní Koreji a 4,2 % na Filipínách.

Podle Bloomberg Economics to vypadá, že čínský jüan je nejzranitelnější měnou, kvůli obchodní válce a vysoké valuaci. Riziku je vystaven i kanadský dolar a thajský baht, i když nejsou ve stejné kategorii jako jüan.

USA vynikají jak v expozici na obchodní válku, tak ve vysoké valuaci cenných papírů relativně ke své nedávné historii. Uvážíme-li, že se prezident Donald Trump zaměřuje na akciový trh, mohl by pokles vyvolaný cly poslat USA k jednacímu stolu. Čína čelí ještě většímu riziku špatného hospodářského růstu, ale valuace jejích cenných papírů jsou relativně nízké v porovnání s historickými úrovněmi. Zdá se, že investoři část tohoto dopadu již zacenili.

USA

Zpráva z jednání Fedu ukázala, že bankéři vykazují zvýšenou citlivost jak na tržní, tak na hospodářské signály. Úředníci Fedu učinili ostrou otočku od snahy tlačit proti tržnímu sentimentu, což dělali na konci roku 2018, k (alespoň částečnému) přijetí tržního očekávání. Bloomberg Economics nyní počítá se snížením sazeb Fedem o 50 bps do konce roku ve snaze snížit inverzní tlaky na výnosovou křivku a držet se holubičí politiky ostatních velkých centrálních bank. Hospodářské podmínky se nijak významně nezměnily (USA jsou stále na cestě k tomu být nad trendem růstu), ale změnily se tržní podmínky.

Výhled inflace čekal většinu současného ekonomického cyklu na zrychlení cenových tlaků. Další zploštění výnosové křivky ale naznačuje, že účastníci trhu už opouštějí od očekávání, že letošek bude tím rokem, kdy se inflace konečně zvýší. Kritickým faktorem vzhledem k předchozím letům tohoto cyklu, je to, že míra nezaměstnanosti konečně klesla pod svou neutrální úroveň. Rostoucí nedostatek pracovních síl, a tedy rostoucí vyjednávací síla zaměstnanců, by mohla inflační dynamiku významně podpořit.

Evropa

V prvním čtvrtletí hospodářský růst v eurozóně rostl a jádrová inflace zrychlovala. Přesto se nad touto měnovou unií stahují mračna v podobě amerického protekcionismu a brexitu bez dohody. Navíc se nepředpokládá, že by byla překvapující síla prvního čtvrtletí udržitelná, zejména v případě výjimečného růstu spotřeby německých domácností. Výsledkem může být holubičí tón ECB. Výhled na inflaci je smíšený. Přestože jádrová inflace se zlepšila, zůstává její výhled slabý.

Ekonomika Velké Británie bude v druhém pololetí čelit těžkým problémům. Nejistota plynoucí z globální ekonomiky a nový premiér slibující změnu strategie brexitu znamenají, že růst zůstane pravděpodobně do konce roku 2019 pod trendem. Také čekáme, že centrální banka letos ponechá sazby tak, jak jsou, dokud bouře nepřejde. Pro jakýkoliv výhled je potřeba vědět, jak dopadne brexit. Bloomberg Economics se domnívá, že dojde k dalšímu prodloužení až do března 2020, kdy dojde k dohodě. Očekává, že ekonomika poroste letos o 1,3 % a v roce 2020 o 1,5 % hlavně díky spotřebitelům.

Čína

Doufá se v rychlé vyřešení čínsko-americké obchodní války. Růst výhledu na druhou polovinu a dál se významně zhorší, pokud bude tato roztržka dlouhodobá. V takovém případě by se okamžitá pozornost nasměřovala na stimuly, které by vyrovnaly cyklické zpomalení a stabilizovaly zaměstnanost. Větším problémem bude přenastavení dlouhodobého modelu růstu kvůli riziku rostoucí produkce mimo Čínu. Základní scénářem Bloombergu je, že tu ještě delší dobu budou 25% americká cla na čínské zboží za 250 miliard dolarů. V takovém případě by čínský růst zpomalil na 6,1 % v roce 2019 a v roce 2020 by klesl pod 6 % (na 5,8 %).

Čínská centrální banka má mnoho způsobů, jak spravovat měnový kurz. To nicméně uvedl i zástupce guvernéra Pchan Kung-šeng. Trh odhaduje vyšší pravděpodobnost toho, že čínská centrální banka bude bránit jüan až k hranici 7 jüanům za dolar. Podle Bloombergu Peking retardéry sice umístí, ale pokud bude obchodní válka pokračovat, pak jüan tuto hranici prolomí.

Zdroj: Bloomberg Intelligence