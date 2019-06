Zátěžovými testy Fedu prošly všechny testované banky

Všech 18 testovaných velkých amerických bank prošlo pravidelnými zátěžovými testy Fedu, a to včetně americké pobočky Deutsche Bank, která v minulosti několikrát neuspěla. Z testovaných bank jich 12 plánuje zvýšit dividendu nebo zpětné odkupy, a to v průměru o 18 % r/r , což je vyšší nárůst, než trh očekával.



JPMorgan a Capital One Financial prošly poté, co snížily původní návrh na výplatu kapitálu akcionářům, a americká pobočka Credit Suisse prošla s podmínkou, že upraví způsob počítání projekcí případných ztrát při poklesu trhu.

Od spuštění testů v roce 2009 je to teprve podruhé, kdy prošly všechny banky.