Kalendář: Prázdniny začínají, rozdává se vysvědčení, příští týden Cyril a Metoděj a Jan Hus

Čeká nás několik významných dnů v kalendáři, na které se pojďme trochu připravit - vždyť dnes se rozdává vysvědčení a zítra začínají prázdniny, příští pátek je volný díky státnímu svátku a další státní svátek připadá na sobotu. V občanském i v liturgickém kalendáři slaví zítra svátek Petr a Pavel.

Dnes je významný den pro všechny děti, poslední školní den, kdy se rozdává vysvědčení. Rodičům mazákům snad není třeba připomínat, že pokud se v průběhu roku o školní úspěchy i nezdary svých dětí zajímali, mají sice po shlédnutí výsledného ohodnocení nárok na zvýšený krevní tlak, ale o šoku a infarktu by to být nemělo. Určitě je třeba ocenit, že děti celý školní rok plnily své povinnosti tak dobře, jak jen byly schopné – a to i ty, které považovaly za otravné, nebo jim nejdou. Tady vyzdvihněme slova letos oceněného učitele Tomáše Chrobáka (která napsal ve svém sloupku pro Rodiče vítáni): „Pomozte svým dětem vyladit jejich nedostatky na míru, která je v životě neomezí. Ale nevěnujte tomu příliš mnoho energie. Ta by měla směřovat především do vyhledávání a rozvíjení činností, které děti baví a jdou jim. Když bude dítě pracovat na tom, co ho baví, získá potřebu a sílu překonat i ty protivné věci, které mu nejdou.“

V sobotu pak stojí za zmínku začátek hlavních prázdnin a svátek Petra a Pavla. Křestní jména Petr i Pavel patří k nejčetnějším českým křestním jménům. Petr a Pavel patří mezi apoštoly, sv. Petr (původně Šimon) byl první hlavou křesťanské církve jako římský biskup, sv. Pavel (Pavel z Tarsu, původně Saul) se sice nesetkal s Ježíšem tváří v tvář, patřil dokonce původně k aktivním pronásledovatelům nového učení, ale později se stal významným šiřitelem křesťanství. Saul byl vzdělaný, bohatý, byl římským občanem, měl dobré postavení. Když se ale vydal do Damašku zatýkat křesťany, byl na cestě pokárán hlasem shůry a oslepen. Obrátil se na křesťanskou víru, přijal jméno Pavel a stal se úspěšným misionářem i mimo židovský národ, z něhož se první křesťané dosud převážně rekrutovali.

Svatý Petr je patronem papežů a církve, je ochráncem mnoha řemeslníků (například cihlářů, hodinářů a hrnčířů, lodníků, síťařů, rybářů a trosečníků, ale obracejí se k němu mnohé profese). Jeho atributy jsou berla (papežská se třemi příčnými břevny), také kniha (evangelium), klíče (od nebes), ryba (symbol křesťanství, ale Petr byl původním povoláním rybář) a kohout (než kohout zakokrhal, třikrát zapřel Krista, jak mu to sám Ježíš předpověděl).

Svatý Pavel je patronem teologů, jeho atributy jsou kniha a také meč. Oba apoštolové byli v Římě umučeni, uvádí se rok 67.

Příští pátek 5. července je státní svátek, Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, na paměť příchodu křesťanských misionářů, slovanských bratrů Cyrila (Konstantina) a Metoděje na území Velkomoravského státu v roce 863. Křesťanství na našem území v tu dobu šířili především franští knězi, s latinou jako liturgickým jazykem, a podporovali tak závislost našeho území na Francké říši. Ustavením vlastního církevního území s vlastním biskupem zamýšlel kníže Rostislav dosáhnout větší nezávislosti a upevnit své postavení.

Bratři Cyril a Metoděj přeložili liturgické knihy do staroslověnštiny, pro tuto práci vytvořili pro staroslověnštinu písmo – hlaholici a docílili uznání slovanské liturgie u církevní hierarchie, včetně ustavení diecéze. Metoděj se s požehnáním papeže stal prvním arcibiskupem panonsko-moravské diecéze.

Cyril i Metoděj jsou patrony Evropy, Metoděj bývá zobrazován s mitrou (jako arcibiskup) a také s berlou ve tvaru písmene tau a v biskupském rouchu, Konstatin, který se na závěr života uchýlil do kláštera a přijal mnišské jméno Cyril, se zobrazuje v mnišském hábitu s knihou, nebo také se skříňkou s ostatky. Jména Cyril a Metoděj jsou u nás méně užívaná křestní jména.

Další státní svátek následuje v sobotu 6. července, Den upálení mistra Jana Husa. Připomínáme si památku mistra Jana Husa, římskokatolického kněze a vysokoškolského učitele, který byl 6. července 1415 po církevním procesu předán světské spravedlnosti a upálen.

Jan Hus doufal, že dostane možnost své názory, inspirované učením oxfordského teologa Johna Wycliffa, obhajovat v disputaci na kostnickém koncilu, protože katolická církev ho předtím označila za kacíře a exkomunikovala. Slyšení se ale přetvořilo v pokračování církevního soudního procesu, kde nedostal prostor k vysvětlování a obhajování svých názorů, byl pouze vyzýván k odvolání svých bludů.

Jan Hus je vnímán jako jeden z nejvýznamnějších postav české historie, papež Jan Pavel II. vyjádřil politování nad jeho krutou smrtí a označil ho za jednoho z těch, kdo usilovali o reformu církve. Jako svatého mučedníka ho uctívá česká starokatolická církev a česká pravoslavná církev, den jeho smrti je významným svátkem Církve československé husitské.

Další významné dny, státní svátky a informace o nich najdete v našem kalendáři.