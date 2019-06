Evropská inflace v červnu stagnovala (Ranní zpráva z finančního trhu)

Pozornost trhů si dnes vyslouží údaje o cenách jak v eurozóně, tak ve Spojených státech. Velká překvapení ale nečekáme. Obě statistiky by měly vykázat slabý růst. Inflace bude zveřejněna i v Polsku, ale z regionálních dat pro nás bude nejdůležitější zveřejnění třetího odhadu českého HDP za Q1 19, které bude spojeno s publikací sektorových účtů. Ty odhalí více o chování domácností a podmínkách firem.

Americké ceny jdou nahoru pomalu

Dnešní data ze Spojených států by měla potvrdit, že příjmy domácností i jejich spotřeba jdou nahoru slušným tempem. My budeme nejpečlivěji sledovat vývoj cen měřený deflátorem soukromé spotřeby. Ten by měl podle nás meziměsíčně přidat 0,1 % a stejným tempem podle nás rostla i jeho jádrová složka. To ale není dost silná dynamika, aby zvrátila očekávání trhů o výrazném snižování amerických sazeb.

Inflace v eurozóně podle nás v červnu zůstala beze změny. Mírné zrychlení jádrové složky kompenzovalo zpomalení růstu cen energií. V nadcházejících měsících by inflace měla i nadále pozvolně zpomalovat. Působit na ní bude efekt statistické základny, který bude tlumit meziroční růst cen energií. Ke konci roku očekáváme zrychlení jádrové inflace a rozdíl mezi celkovou a jádrovou inflací by se tak v zimních měsících mohl smazat.

Americký HDP i inflace v Německu potvrdily očekávání

Včera zveřejněná data ze světa nepřekvapila. Německá harmonizovaná inflace se udržela na 1,3 %, stále pod cílem ECB. Třetí odhad amerického HDP nepřinesl žádnou změnu v celkové dynamice. Mírným zklamáním je revize růstu osobní spotřeby. Absence překvapení se otiskla i do vývoje kurzu eura proti dolaru. Ten se stabilizoval poblíž svých tříměsíčních maxim a dnes ráno se pohybuje blízko 1,136 USD/EUR.

Míra úspor i ziskovost podniků se stabilizují

Dnes bude zveřejněn třetí odhad domácího HDP za první čtvrtletí a spolu s ním i údaje ze sektorových účtů. Revizi údajů nečekáme. Zajímavé bude sledovat, jak se vyvíjí ziskovost podniků a míra úspor u domácností. V soukromé sféře zpomaluje dynamika mezd a už tolik na ziskovost netlačí. Soukromá spotřeba v prvním čtvrtletí zrychlila a míra úspor domácností se tak podle nás začíná stabilizovat po vzestupu ve druhé polovině loňského roku.

Koruna mírně korigovala středeční zisky