Summary: Akciím Bayeru pomohl aktivistický investor Elliot

Akcionáři chemicko-farmaceutického giganta Bayer dostali po hodně dlouhé době důvod k radosti. Aktivistický investor Elliot Manager Corp. zveřejnil svůj 5,1% podíl v Bayeru a zároveň publikoval otevřený dopis managementu, ve kterém jej vyzívá k mimosoudnímu urovnání sporů spojených s herbicidem Roundup.

Obvinění, že tento produkt způsobuje rakovinu, jsou zodpovědná za většinu 50miliardové ztráty tržní kapitalizace společnosti. Dle názoru Elliotu by tato forma vyrovnání stála Bayer jen 4 až 6 mld. EUR (jiné odhady říkají 5 až 9 mld. EUR) a „odemkla by další hodnotu pro akcionáře“. Detaily, o jakou hodnotu by se mělo jednat, už investor neposkytl, nicméně také dle naší analýzy (více ZDE), je reakce trhu na tento soudní spor přehnaná. Aktivita Elliot navíc dává naději, že Roundup se v Bayeru konečně začne řešit aktivněji a nebude se jen čekat na výsledky soudních sporů.



Akcie reagují na zprávu 10% růstem.