Hypoteční úvěr na družstevní byt v roce 2019, jaké jsou možnosti?

Pokud potřebujete získat úvěr na financování koupě podílu v bytovém družstvu, bude pro Vás špatnou zprávou, že tento podíl nelze použít jako zástavu hypotečního úvěru. V případě, že Vám stačí řádově několik set tisíc korun, lze situaci řešit kombinací více úvěru ze stavebního spoření, u nichž není vyžadováno ručení nemovitostí. Pokud Vám ale chybí řádově miliony korun, Vaše možnosti jsou výrazně omezeny.

Pokud bychom zůstali u hypoték, zde jsou Vaše možnosti následující:

- dát bance do zástavy jinou nemovitost,

- domluvit se s bytovým družstvem na převodu bytu do osobního vlastnictví, a to v horizontu max. 24 měsíců s tím, že na přechodnou dobu budete u banky žádat o tzv. přehypoteční úvěr.

Ručení jinou nemovitostí

Hypoteční banky jsou schopny vzít do zástavy objekty určené k trvalému bydlení, tj. rodinné domy, bytové domy, byty v osobním vlastnictví, stavební pozemek, rekreační objekt. V tomto případě, účelem úvěru by byly investice do vlastního bydlení, tj. koupení podílu v bytovém družstvu, s tím, že bance byste ručili jinou nemovitostí. Maximální výše úvěru se v tomto případě počítá s ceny nemovitosti, které bance ručíte.

Tato „jiná“ nemovitosti nemusí být ve vlastnictví žadatele o úvěr, majitel této nemovitosti však musí souhlasit s uvalením zástavního práva.

Převod bytu do osobního vlastnictví

Situaci, kdy nejste schopni ručit nemovitostí po přechodnou dobu, můžete požádat o tzv. předhypoteční úvěr. Jedná se o produkt, kdy bance doložíte, že do max. 24 měsíců bude možné nemovitostí ručit a ona Vám na tuto přechodnou dobu půjčí peníze bez zajištění. S předhypotečním úvěrem žádáte automaticky i o úvěr hypoteční s tím, že:

- po dobu, kdy nemovitost není ve Vašem vlastnictví, splácíte bance pouze úroky z předhypotečního úvěru,

- v době, kdy je nemovitost převedena do Vašeho osobního vlastnictví a banka na něj uvalí zástavní právo, je předhypoteční úvěr automaticky splacen hypotečním úvěrem,

- po splacení předhypotečního úvěru splácíte úroky i dlužnou částku hypotéky.

To, že nemovitost bude převedena do osobního vlastnictví, bude banka chtít doložit potvrzením bytového družstva, bez tohoto příslibu není možné předhypoteční úvěr poskytnout.