Čím naštvete každého personalistu? 5 věcí, které nezkoušejte!

Nepřeceňujte své schopnosti

Je logické, že pokud chceme získat skvělé pracovní místo, toužíme být viděni v tom nejlepším světle. Někdy jsme tak moc urputní, a tak moc tlačíme na pilu, že to přeženeme. Každý z nás by měl oplývat zdravou dávkou sebevědomí, avšak pozor na to, ať nepůsobíte nadřazeně a arogantně. Stylem všude jsem byl, se vším jsem se setkal a všechno znám, moc nepochodíte, naopak to bude působit až odpudivě. Trocha skromnosti neuškodí, je dobré přiznat sám sobě, že za všechno nemůžete přiznat zásluhy jen sám sobě, ale že i kolegové přiložili ruce k dílu.

Nelžete ve svém životopise

Životopis by měl být pro personalisty lákavou reklamou, na kterou ihned zareagují, avšak měl by se především zakládat na pravdě. Rozhodně vlastnosti ve vašem CV nevycpávejte rádoby líbivými přívlastky, jako jsou vynikající, špičkový, nadprůměrný apod. Nejhorší větou v průvodním dopise je, že jste na danou pozici ten nejlepší možný kandidát. To by měli opravdu posoudit ve společnosti, kam se hlásíte. Nesuďte to prosím vy sami. Navíc pokud budete lhát o svých zkušenostech a znalostech, dřív nebo později se na to přijde!

Skryté informace a tajemství o vaší osobě

Je jasné, že váš budoucí zaměstnavatel nemusí vědět o vaší osobě úplně všechno. Zvláště pokud se to týká soukromí. Řiďte se ve vašem životopise očima personalisty, ten si jako první přečte informaci o vaší poslední pracovní zkušenosti. Hlásíte-li se na podobnou pozici, zkuste vypíchnout, co jste dělali a co můžete uplatnit i v příští práci. Inzerát čtěte pozorně a raději víckrát, pokud je v požadavcích na uchazeče uvedena znalost nějakého programu nebo schopnost dorozumět se dobře v cizím jazyce, nezapomeňte to v životopise zmínit. Náborář vás nezná osobně a neví, co umíte a v čem jste dobří, musíte mu to sdělit sami.

Nesrovnalosti v CV, které nedávají smysl

Kromě umělého přikrášlování schopností si lidé často ani neuvědomují, co napíšou do svého životopisu za nesmysly, ty mohou působit jako nesrovnalosti. V tu chvíli visí nad uchazečem o práci otazník. Pokud jste mladí a není vám ani 30 let, pozor na příliš obsáhlý soupis vašich zkušeností. To, že jste vystřídali již několik pracovních míst s tím, že na každém vydržíte maximálně pár měsíců, o něčem svědčí a není to nic dobrého. Počítejte s tím, že se vás na to personalista zeptá. Také působí divně, když máte mezi jednotlivými zaměstnáními dlouhé pauzy bez vysvětlení nebo se jedna práce překrývá s druhou. Pokud jste se jen mihli kolem nějaké programu a v podstatě s ním skoro vůbec neumíte, nepište si ho do životopisu mezi svoje znalosti.

Co je úplně největší průšvih pro personalistu?

Nejhorší ze všeho, co můžete udělat personalistovi je, že nepřijdete na domluvený pohovor. A navíc bez omluvy! Hodně lidí to dělá v domnění, že kandidátů bude hodně a jejich neúčast se tak trochu ztratí v davu. To se ale šeredně pletou. Personalista vám určitě bude volat a zajímat se o to, kde jste se zdrželi. Pokud mu ještě k tomu nebudete brát telefon a zahájíte natvrdo jeho ignoraci, už si ve firmě nikdy ani neškrtnete. Rozzuřený náborář udělá k vašemu jménu nepěknou poznámku o vaší spolehlivosti a v dané společnosti po vás už ani pes neštěkne. Musíte si uvědomit, že se můžete časem chtít hlásit na jinou zajímavou pozici ve stejné firmě, a to třeba až za pár let, budete však mít škraloup z minulosti, a ten jen tak nesmažete. Jedná-li se o personalistu z personální agentury, je dopad vašeho chování o to horší, uzavřete si cestu k zajímavým pozicím do mnoha firem.

Autorka: Ing. Romana Hubáčková, garantka rekvalifikačního kurzu Personalistika, který probíhá v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a dalších 15 městech po celé ČR. Můžete si přečíst i 304 recenzí kurzu.

Editorka: Zuzana Klímová