12.h - Evropa lehce optimistická ohledně víkendového summitu G-20 a jednání USA vs. Čína. euro a ropa slabší, BCPP lehce roste

Evropské akciové trhy dopoledne lehce rostou díky mírně narůstajícímu optimismu ohledně plánovaného setkání prezidentů USA a Číny v rámci summitu G-20. Podporují jej v tom poslední prohlášení obou prezidentů. Trump vyjádřil optimistickou náladu před schůzkou a z agenturních zdrojů zaznělo, že čínský prezident na schůzce představí podmínky, za kterých by mohlo dojít k dohodě.Lehce pozitivně působí také prohlášení hlavního favorita na post britského premiéra Borise Johnsona, že finální pravděpodobnost odchodu Británie ze svazku EU zcela bez dohody je zhruba 1 : 1 000 000, což trh bere jako příslib, že k takové verzi nakonec nedojde respektive, že je v podstatě vyloučena.Guvernér BoE Carney také na adresu případného tvrdého Brexitu poznamenal, že v takovém případě by bylo pravděpodobnější, že centrální banka sníží sazby.Čeká se na dávku makroekonomických dat z evropských zemí. Euro dopoledne mírně slabší oproti dolaru euru těsně nad včerejším závěrem. Ropa dopoledne lehce koriguje předchozí posilování a to v obou hlavních kontraktech. BCPP dopoledne lehce posiluje v souladu s obecným evropským akciovým vývojem. V plusech jsou především akcie Erste , jež se v posledních dnech propadly na opětovně zajímavé úrovně. Podobně atraktivní jsou po lock-up poklesech také akcie Avastu. V poklesech pokračují akcie KB a O2