ČSSD trvá na výměně Staňka. Bez ní její ministři podají demisi.

Je to sotva pár hodin, co vláda Andreje Babiše přežila hlasování o nedůvěře a už se pro ni rýsuje nové nebezpečí. ČSSD se totiž ani za mák nelíbí, že prezident Miloš Zeman nechce odvolat ministra kultury Antonína Staňka. A je možné, že kvůli tomu socialističtí ministři podají demisi.

Klíčová je schůzka šéfa sociální demokracie Jana Hamáčka právě s Milošem Zemanem. "Když to nedopadne podle našich představ, všichni naši ministři podají demisi,“ řekl iDNES.cz zdroj z ČSSD.

Prezident prý musí říct, kdy odvolá ministra kultury Antonína Staňka. A zároveň má být do konce června jasné, kdy místo něj Zeman jmenuje místopředsedu sociální demokracie Michala Šmardu.

Pokud by všichni ministři za ČSSD opravdu složili funkce, podle koaliční smlouvy by je měli napodobit i ti z hnutí ANO. A v té chvíli by tak kabinet padl.