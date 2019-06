Eurodolar se vrátil pod hranici 1,14 a vyčkává na zasedání G20. Trh zřejmě vkládá do zasedání větší naděje, což se odráží v amerických úrokových sazbách a podpoře dolaru Dnes by nicméně mohly trhy zaujmout čísla z eurozóny, a to konkrétně v podobě německé inflace za červen.