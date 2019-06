Boris Johnson: Šance na tvrdý Brexit je 1: 1 000 000

Hlavní favorit na post lídra britských Konzervativců potažmo na post premiéra Boris Johnson v reakci na kritiku respektive varování svého protivníka Jeremy Hunta uvedl, že šance na tvrdý Brexit bez dohody s EU je asi tak 1 : 1 000 000. Hunt předtím varoval, že Johnson je připraven tvrdý Brexit zrealizovat, pokud nenalezne dohodu s EU. Johnson totiž uvedl, že na konci října Británie z EU vystoupí ať se děje co se děje, s dohodou nebo i bez ní.Hunt považuje konec října také za deadline, lae je připraven jej případně posunout, pokud by se zdálo, že pozdější dosažení dohody je možné. Podle Hunta Johnsonův přístup hrozí vyvoláním předčasných voleb , protože v případě odchodu bez dohody taková verze neprojde parlamentem, který takovou možnost již dříve vyloučil. V tom případě by se konaly předčasné volby a v nich by hrozilo, že jejich vítězem bude lídr opozičních Labouristů Jeremy Corbyn, což by ve finále mohlo znamenal, že Brexit bude úplně zrušen.Corbyn se již dříve vyjádřil v tom smyslu, že jeho strana použije veškeré možnosti pro odvrácení trvdého Brexitu zcela bez dohody s EU.