Čínské banky na hraně, US - čínský klinč se může po G20 ještě přiostřit

Trhy s napětím očekávají konec tohoto týdne, kdy proběhne v Japonsku summit zemí G20. Na jeho začátek je naplánovaná schůzka Trump - Si Ťin-pching, kde oba prezidenti povedou, nebo by měli vést rozsáhlé rozhovory o otázkách týkajících se obchodu, bezpečnosti, Severní Koreje, Íránu a zpravodajské a technologické spolupráce.

Trh je do značné míry determinován výsledky obchodních jednání, protože poslední kolo jednání skončilo debaklem, a to zavedením nových cel na zboží.

Rizika spojená s neúspěchem jednání zůstávají velmi vysoká. Pokud by nebylo možné dosáhnout dohody, očekává se, že obě strany přejdou do dalšího kola nátlakových kampaní, kde by mohl prezident Trump uvalit sazby na další čínské zboží v hodnotě více než 300 miliard dolarů (na Fox News aktuálně prohlásil, že pokud jednání selžou, bude výše cel 10 %, nikoliv původně uvažovaných 25 %). Čína naproti tomu vytváří logistickou bariéru s ohledem na vývoz vzácných surovin do Spojených států. Čína by se také zaměřila na americké společnosti působící v Číně, zejména technologické giganty.

Pokud spor eskaluje, očekává se, že čínské banky budou mít horkou půdu pod nohama. Některé státem vlastněné prominentní čínské banky jsou už nyní vystaveny pokutám nebo sankcím. Tři čínské banky, zřejmě státem vlastněná Bank of Communications, China Merchants Bank a Shanghai Pudong Development Bank, jsou nyní vyšetřovány a jejich činnost blokována americkým soudním systémem za to, že odmítly předvolání v rámci vyšetřování porušení severokorejských sankcí.

Banky byly obviněny ze spolupráce s hongkongskou společností, která údajně poskytla více než 100 milionů dolarů pro banku zahraničního obchodu v Severní Koreji. Šanghajská rozvojová banka Pudong čelí riziku ztráty přístupu k USD a platebnímu systému SWIFT.

Výsledek jednání tak buď urychlí kolaps US – čínských bankovních vazeb, anebo naopak přinese zklidnění a perspektivu narovnání vztahů. Jak to dopadne, v tuto chvíli nejspíš netuší ani sám Trump a Si Ťin-pching.