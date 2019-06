Nejdelší VH ČEZ v jeho historii. Stát dostane o miliardy méně. Nad nepříliš výhodným prodejem elektrárny Počerady stále visí otazník.

Nejdelší valná hromada v historii společnosti ČEZ rozhodla teprve dnes ráno, před šestou hodinou, že podnik vyplatí dividendu pouze ve výši 24 korun na akcii. Valná hromada tak nevyslyšela volání minoritních akcionářů kolem Michala Šnobra, kteří žádali dividendu ve výši 35 korun na akcii. Hlavní roli celé valné hromady ale nakonec nesehrála dividenda, resp. její výše, ale spíše elektrárna Počerady.



Šnobr, který se z valné hromady odregistroval teprve dnes po sedmé hodině ranní, a další menšinoví akcionáři ČEZ chtějí kvůli Počeradům další valnou hromadu. Nelíbí se jim záměr podniku elektrárnu prodat. Jedná se o objektivně rozumný pohled, neboť Počerady jsou umístěny na dlouhodobě strategicky výhodném místě. Může na jejich místě stát i elektrárna nová. Potřebná infrastruktura je tam pro to zajištěna. Cena, kterou by ČEZ prodejem získal, tak není adekvátní. Je příliš nízká. ČEZ by elektrárnu prodávat neměl i přesto, že s takovým krokem by bylo nejspíše spojeno několikamiliardové penále. Přínos ponechání si elektrárny v portfoliu skupiny bude dlouhodobě nesrovnatelně vyšší.



ČEZ, jehož většinovým, takřka sedmdesátiprocentním vlastníkem je stát, minulý měsíc zaskočil trh nízkým návrhem dividendy. Společnost navrhla akcionářům rozdělit ze svého zisku pouze 24 korun na jednu akcii. Dnes ráno tento návrh tedy valná hromada schválila.



Naposledy nižší dividendu vyplácel ČEZ v roce 2007, kdy činila dvacet korun na akcii. V roce 2010 činila dividenda 53 korun na akcii a od té doby se postupně snižuje právě až na dnes schválenou, ani ne poloviční úroveň. Stát by měl na základě dnes schváleného návrhu dostat z ČEZ pouze něco málo přes devět miliard korun. Loni, kdy dividenda činila 33 korun na akcii, přitom inkasoval takřka o tři a půl miliardy více, když mu ČEZ poslal 12,4 miliardy korun. Citelné snížení dividendy, vyšší, než s jakým trh do května počítal, je překvapivé i ve světle rostoucích cen elektřiny. Cena elektřiny domácnostem roste meziročně i o více než deset procent. Další zdražování, byť mírnější, přitom přijde už letos a v dalších letech.



Zatímco trh v květnu nízký návrh dividendy překvapil, jeho schválení valnou hromadou již očekával. Dnešní rozhodnutí ČEZ o výplatě poměrně nízké dividendy by tak už mělo být v akciích společnosti do značné míry „započítáno“.





Lukáš Kovanda, Ph.D.