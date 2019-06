Rozbřesk: ČNB v neutrálním módu

Sice se jí nepodařilo dojít na cestě k neutrálním úrokovým sazbám až k cíli, nicméně na rozdíl od ECB rozhodně ČNB urazila velký kus cesty. V posledních zhruba dvou letech nejenže opustila kurzový režim, ale dostala svoji hlavní sazbu až na úroveň dvou procent, zatímco evropská centrální banka přemýšlí nad tím, jak ještě víc uvolnit svoji již tak super uvolněnou měnovou politiku. ČNB může po osmém zvýšení sazeb s klidem vyčkávat na další zprávy z ekonomiky a delší čas třeba nedělat s nastavením měnové politiky nic. A to se s ohledem na přetrvávající nejistoty v zahraničí nepochybně hodí.

Červnové zasedání nepřineslo v podstatě žádné překvapení, a to jak na straně činů, tak vlastně ani slov. Skóre při hlasování naznačilo, že naprostá většina bankovní rady je v tuto chvíli neutrální. Jeden hlas pro zvýšení sazeb a absence jakéhokoliv názoru ve prospěch snižování sazeb vyslala trhům jasný signál, že ČNB do budoucnosti nehledí se zvýšenými obavami, které by si vynucovaly akutní zásah třeba v podobě snižování sazeb. Neutralita centrální banky v tomto směru působí stabilizačním dojmem a ocenila to hned i koruna, která se v průběhu včerejška dostala vůči euru na více než roční maximum. Finanční trhy jsou nicméně dál „přesvědčeny“, že doba snižování českých sazeb se přibližuje. Na horizontu jednoho, dvou a tří let kalkulují s jedním, dvěma, respektive trojím snížením sazeb. Stejně tak klesající výnosy dluhopisů, které jsou již tak výrazně pod repo sazbou, by mohly naznačovat jasnou nevíru v ČNB. Na druhé straně trh je stále pod vlivem extrémní likvidity, která se mimochodem od doby před zavedení kurzového režimu zvýšila téměř na sedminásobek (na 2,7 bilionů) a která si hledá uplatnění v tuzemských vůči třeba Německu nesrovnatelně výnosnějších aktivech.

Vyhlášení delší pauzy ze strany ČNB je logickým krokem, který dává tušit, že tuzemská centrální banka se zatím nechystá reagovat na holubičí přípravu ECB. Bude dál sledovat, jak se vyvíjí ekonomika a teprve v případě výrazného zpomalení a utlumení inflačních tendencí bude teprve reagovat. Vzhledem k aktuální, docela dobré kondici českého hospodářství to vypadá na delší dobu stability sazeb. Samozřejmě pokud se nenaplní vnější rizika, třeba v podobě negativních důsledků obchodních válek.



TRHY

CZK a dluhopisy

Koruna včera ocenila neutrální (neholubičí) postoj centrální banky, posílila až do blízkosti 25,40 EUR/CZK a je tak nejsilnější za posledních zhruba čtrnáct měsíců. Neutralita ČNB jí dává prostor k dalším ziskům, které by mohly třeba překazit případně slabší čísla z tuzemské ekonomiky naznačující další zpomalení růstu. Ta ovšem s výjimkou PMI přijdou na řadu až ve druhém červencovém týdnu.

Relativně vysoké korunové úrokové sazby v době, kdy ECB zvažuje další uvolnění její měnové politiky, tak zatím dál udržují atraktivitu tuzemských aktiv odrážející se krom jiného ve zvýšeném zájmu zahraničních investorů o české dluhopisy. Ti třeba na konci dubnu drželi 42 % všech státních korunových bondů a své pozice tak za poslední tři měsíce zvýšili o cca 64 mld. korun.



Zahraniční forex

Eurodolar se vrátil pod hranici 1,14 a vyčkává na zasedání G20. Trh zřejmě vkládá do zasedání větší naděje, což se odráží v amerických úrokových sazbách a podpoře dolaru. Dnes by nicméně mohly trhy zaujmout čísla z eurozóny, a to konkrétně v podobě německé inflace za červen.



Ropa

Cena ropy Brent dále mírně roste v reakci na výrazný pokles zásob surové ropy ve Spojených státech. Ten dle EIA dosáhl 12,8 mil. barelů denně, čímž nejen výrazně překonal očekávání trhu, ale představuje také nejdramatičtější propad zásob od září 2016. Navíc, vzhledem k robustnímu růstu amerických vývozů se celková bilance čistých exportů ropy překlopila do přebytku, což podtrhuje probíhající revoluci v americkém ropném průmyslu.

S koncem týdne se pozornost přesune od fundamentálních statistik trhu směrem k hlavním politickým událostem. V pátek a sobotu bude pozornost upřena na summit G20, v rámci něhož budou ruský prezident Putin a saudský princ Mohamed bin Salman diskutovat nad další podobou těžebních škrtů. Dohoda na nejvyšší politické úrovni přitom bude klíčová pro oficiální zasedání OPEC+, které je na programu již v 1. a 2. července a které by mělo přinést další prodloužení produkčních limitů.