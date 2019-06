Asijská seance proběhla v pozitivním duchu, trhy čekají na příznivý výstup ze sobotního Trump-Xi jednání

Shrnutí:

USA a Čína se údajně dohodly na prozatímním příměří v rámci obchodní války

Trump varuje před dalšími cly v případě, že se na G20 nedočká posunu k lepšímu

Podniková aktivita na Novém Zélandu v červnu klesla

Americko-čínské příměří

Spojené státy a Čína se podle South China Morning Post a Politico dohodly na příměří v oblasti obchodní války. Oba reporty naznačují, že by detaily dohody měly být oznámeny až po schůzce amerického a čínského premiéra na G20 v Japonsku, která se bude konat v sobotu brzy nad ránem. Co ale případné příměří vlastně znamená? Především to, že USA neuvalí na Čínu nová cla, která měla už koncem tohoto měsíce zasáhnout zboží v objemu 300 mld. dolarů. Víkendová schůzka se tak zdá být klíčová, jelikož americký prezident už stihl varovat před tím, že jeho plán B spočívá právě v uvalení dalších cel a postupném omezování obchodu s Čínou.

Přestože je další vývoj jednání stále jednou velkou neznámou a situace se může kdykoli znovu změnit o 180 stupňů, trhy reagují na poslední zprávy pozitivně. Hang Seng dnes roste o 1,3 %, Shanghai Composite přidává 1 % a Nikkei roste o 0,9%. Risk-on režim je rovněž patrný na bondech, kde se projevuje mírným růstem výnosů, které u 10letých splatností rostou na 2,055 %.

Hang Seng je zpět v okolí 50% fibo úrovně posledního bullish swingu. Pohyb přes tuto úroveň by mohl pomocí indexu dostat se až na 11 100 bodů. Zdroj: xStation5

Novozélandská podniková důvěra zklamala

Co se nového makra týká, dočkali jsme se dnes z Nového Zélandu výsledků podnikové důvěry za měsíc červen. Důvěra klesla z -32b. na -38,1b., zatímco index pro výhled klesl z 8.5b. na 8b. V komentáři k indikátoru pak bylo uvedeno, že situace v domácí ekonomice zůstává z pohledu firem nepříjemná. Zároveň jsme se ale dočkali ujištění, podle kterého stále není důvod k očekávání recese, a to zejména díky nízké úrovni úrokových sazeb, které by měly situaci do budoucna pomáhat. Reakce NZD na nový report zatím byla minimální.

Podniková důvěra v NZ klesla. Index se ale i tak drží nad minimy z minulého roku. Zdroj: Macrobond, XTB Research